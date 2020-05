Karácsony immár arra is választ vár, hogy miért szállítanák Budapestre az országból a kórházban ápolt fertőzötteket

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

A kormánypárti sajtó aktuális beszámolói szerint Karácsony Gergely nem is kereste kérdésekkel az Operatív Törzset, amely amúgy rendszeresen tájékoztatja a budapesti illetékeseket. Erről ezek szerint Karácsony Gergely is értesülhetett, aki ezek szerint talán nem is illetékes, merthogy továbbra is állítja, hogy ő nem kap információkat az Operatív Törzstől. Viszont most újra írt nekik.

"Meglepetéssel értesültem arról, hogy a múlt heti, Gulyás Gergely miniszter úrnak küldött levelem valamilyen okból nem jutott el az operatív törzshöz" - kezdte levelét, amit a Facebookon is közzétett, és ami elé bevezetőként ott azt írta, hogy új tisztázni valók is akadnak most, hogy kiderült: az egész országból Budapestre kell szállítani az intenzív ápolásra szoruló covid-betegeket.

Mint az Operatív Törzsnek címzett levelében írja, a város újranyitásához szükség lenne megfelelő információkra is, ezért most újra kérte, hogy küldjék el neki a vészhelyzet kihirdetése óta tartó időszakra napi bontásban az adatokat arról, hogy

hány hivatalos és a kormányzat által is elfogadott PCR tesztet végeztek Budapest területén;

mi okból - légúti tünetek, kontakt, egyéb - végezték a teszteket;

a pozitív tesztek számát sztendert korcsoporti bontásban;

ugyanezt a fertőzés típusa - lakossági vagy nozokomiális (intézményi) - szerinti bontásban;

illetve kérné még a kormány Koronavírus-kutató Akciócsoportjának elemzéseit a járvány esetleges visszatérésének lehetőségéről.

A mai sajtóhírek, vagyis az alapján, hogy egy új rendelet szerint a koronavírus-fertőzéssel kezelt betegeket Budapestre kell szállítani, további kérdéseket is feltett:

Mi indokolja az intézkedést?

Van-e köze ennek az intézkedésnek a nozokomilális fertőzések országos arányához, különös tekintettel a vidéki kórházakon belüli fertőzéskehez?

A Budapestre szállított betegek a budapesti, vagy más statisztikában jelennek e meg a jövőben?

Ez utóbbi kérdés azért lényegi, mert Orbán Viktor korábban a budapesti fertőzöttségi adatokhoz köti a Budapestre vonatkozó kormányzati intézkedések feloldását.

A Pesti úti fertőzés az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin is rendszeresen ismertetett adataival kapcsolatban pedig az iránt érdeklődött, hogy ezek miért nem számítanak érzékeny egészségügyi adatnak, ha az ország más ilyen intézményeiből erre hivatkozva nem közölnek részletes adatokat.