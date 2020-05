Szerdától csak elektronikus úton igényelhető a méltányossági beutazási kérelem Magyarországra

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette a legfrissebb járványügyi adatokat, majd arról beszélt, hogy mivel stabilan alakul az új fertőzöttek száma, lehetőség volt változtatni a beutalási renden, vissza lehet térni a járvány kezdetekor alkalmazott rendre. Melynek lényege, hogy kiemelt intézményekbe viszik a koronavírusos betegeket.

Mint elmondta, jelenleg 35 intézményben kezelnek koronavírusos betegeket, de mostantól a súlyos, új eseteket két budapesti kórházba, a Dél-pesti Centrumkórházba, illetve a Korányiba viszik majd. A centralizációtól Müller többek között azt várja, hogy csökken az egészségügyi dolgozók terhelése is, hiszen kevesebb helyen fognak csak koronavírusos betegekkel találkozni.

Müller Cecília arról nem beszélt, hogy pénteken még egy elég más típusú rendeletet küldtek ki a kórházaknak, melyben minden koronavírusos beteg Budapestre szállítását írták volna elő, ami igen súlyos egészségügyi kockázatot is rejtett volna magában. Ehhez képest a hétfő este írt levél szerint már csak az új betegeket lehet küldeni a budapesti intézményekbe, de nem muszáj ezt sem: ha az intézmény kéri, akkor telefonos konzultációt kell tartson a két kórház illetékese, és utána kerülhet sor a szállításra.

Újságírói kérdésre Müller Cecília elmondta, hogy konkrét dátumot még nem lehet mondani azzal kapcsolatban, hogy mikortól lesznek ismét látogathatóak a kórházi betegek, de a most bejelentett változtatásoknak is épp az a célja, hogy minél több kórházat mentesítsenek a koronavírusos fertőzöttek kezelése alól. Ugyanígy, az orvosi egyetemek alapján készített nagymintás lakossági tesztelés eredménye is támpontot adhat ebben a döntésben.

Szintén kérdésre megismételték, hogy a különféle statisztikák, így a fertőzöttségi, a halálozási és a gyógyulási adatok esetén is az érintettek lakcím szerinti lakóhelye kerül bele az országos statisztikákba.

Felmerült kérdésként, hogy lehet-e számítani a kijárási korlátozások enyhítésére, erre válaszul Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy erről szerdán tárgyal a kormány, és ha lesz változás, akkor azt csütörtökön Gyulás Gergely miniszter jelentheti majd be a kormányinfón.

Kiss egy jogszabályváltoztatást is bejelentett: szerdától csak elektronikusan lehet a beutazási korlátozások alól méltányosságot kérni. A rendőrség honlapjáról elérhető űrlapon indokolni kell a méltányosság okát is, ami lehet üzleti tevékenység, munkavégzés, de az is, ha valakinek beutalója van egy másik országban lévő egészségügyi intézményben, illetve ha tanulmányai miatt vizsgázni megy.