A német egészségügyi miniszter immunigazolványt vezetne be

Jens Spahn, a szövetségi kormány egészségügyi minisztere egy interjúban beszélt arról, hogy továbbra is szükségesnek tartja egy olyan igazolvány kiállítását, amit azok kaphatnának meg, akik már túlestek a koronavíruson. Ugyanis Spahn szerint vannak olyan országok, amik ehhez kötnék a beutazást, és az nem lehet, hogy a német állampolgárok nem léphetnek be ezekbe az államokba. Azt mondta, továbbra is foglalkoznak a kérdéssel, noha a szociáldemokraták ellenezték a lépést. A Csütörtökön tárgyalandó törvényből ez a rész ki is került.