Donald Trump és neje a Fehér Ház déli gyepén, baltimore-i kirándulása után hazaérkezvén. Fotó: Sarah Silbiger/AFP

Donald Trump már nem szedi a hidroxiklorokint, az eredetileg a malária kezelésére szánt gyógyszert, amit ő maga a covid elleni csodaszerként propagált, de amiről a klinikai vizsgálatok során az derült ki, hogy míg a koronavírus okozta betegséggel szemben hatástalan, súlyos mellékhatásai még növelik is a halálozás kockázatát.

"Abbahagytam, épp most hagytam abba" - mondta Trump a még hétvégén felvett, de csak hétfőn sugárzott interjújában, amiben azért azt is hangoztatta, hogy semmi baja nem lett a hatástalan, veszélyes gyógyszertől. "Még itt vagyok" - mondta.

A hidroxiklorokin klinikai vizsgálatait épp hétfőn függesztette fel a WHO az egészségügyi kockázatok miatt. A WHO több más létező gyógyszer mellett a hidroxiklorokinnal is klinikai teszteket végzett a világ több országában, ezeket függesztette most fel az eddigi eredmények hatására.

Trump május 18-án jelentette be, hogy pár hete annak ellenére kezdett hidroxiklorokint szedni, hogy a gyakori vírustesztjei mind negatívak, vagy ahogy ő mondta "pozitívan negatívak". Trump ezt azzal indokolta, hogy ha meg is fertőződne, akkor enyhébb tünetekkel kell csak megbirkóznia. Ezt az állítását klinikai vizsgálatok semmiben nem támasztják alá. (Via MTI)