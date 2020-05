Jakab Péter: Az a fontos, hogy kik maradnak

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Szerda este a Jobbik elnöke egy rövid videóban reagált arra, hogy néhány órával korábban három képviselő is kilépett a párt parlamenti frakciójából. Most békejobbot kínálna a párttársainak.

Jakab Péter most azt mondta, hogy a korábbi döntésükkel ellentétben Varga-Damm Andreát mégsem akarják kizárni a Jobbik képviselőcsoportjából. A képviselőt egy hete azért zárták volna ki, mert a frakció az ő javaslata alapján megszavazta az állami megfigyelőrendszerről szóló salátatörvényt. Jakab most azt mondta, hogy a képviselő ugyan hibázott a törvény megszavazásánál, „de mindenki hibázhat, és mindenki megérdemel egy második esélyt”. Ugyanakkor Varga-Damm Andrea a frakcióülés előtt jelezte, hogy ezt nem fogadja el, inkább függetlenként folytatja a munkáját.

Valamint döntöttek arról is, hogy Sneider Tamás továbbra is az országgyűlés alelnöke maradhat. Az ülés előtt a volt elnök is bejelentette, hogy lemond a parlamenti alelnökségről és kilép a Jobbik frakciójából. Mellette Farkas Gergely képviselő is kilépett.

„A mai ülésen békejobbot kínáltam minden egyes képviselőtársunknak. Ezt a békejobbot azonban három képviselőnk elutasította. Én a tisztújító kongresszuson harcot hirdettem az Orbán-rezsimmel szemben, és éppen ezért ma békét hirdettem a Jobbikon belül azért, hogy ott tudjunk küzdeni, ahol erre igazán szükség van. Három képviselőtársunk most elhagy bennünket, de soha nem az a fontos, hogy kik mennek, hanem az a fontos, hogy kik maradnak. Nem a képviselő a fontos, hanem a választó” - mondta Jakab.

Sneider Tamás, Farkas Gergely és Varga-Damm Andrea távozásával 17 fősre zsugorodott a 2018-as választás után 26 taggal megalakult Jobbik-frakció. Korábban két tagot, Dúró Dórát és Volner Jánost zárták ki, utóbbival szolidaritást vállalva Apáti István és Fülöp Erik távozott, idén pedig Bana Tibor és Bencsik János hagyta el a frakciót.