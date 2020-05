Trump: Szervezett szélsőbalos csoportok rombolnak az országban

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban 2020. április 7-én Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Miközben amerikaiak tízezrei vonultak utcára, hogy tüntessenek, és sok esetben törjenek-zúzzanak George Floyd értelmetlen és brutális halála miatt, Donald Trump a Twitteren folytat blame game-et.

Az elnök szerint nem a semmiből pattantak elő azok a tüntetések, amelyek most már az egész országban zajlanak. A New York Times szerint több mint 30 város érintett a megmozdulásokban. A helyzet Minneapolisban, Atlantában és New Yorkban a legfeszültebb. Készenlétbe helyezték, és Minnesotában bevetették a Nemzeti Gárdát is. Ez 13 ezer katonát jelent.

Trump most már visszatérően arról tweetel, hogy szervezett akciók zajlanak országszerte. Szerinte egy ilyen csoport tüntetett az elnök szerint a Fehér Ház előtt is, akiket egyáltalán nem érdekli Floyd emléke. Később Trump megdicsérte a titkosszolgálatot, amely elhárította a veszélyt a Fehér Háznál, és figyelmeztette a tiltakozókat, szerencséjük, hogy nem juthattak a házkerítés közelébe, mert „harcikutyák és fegyverek várták volna ott őket”:

Trump szerint valójában egy mozgalmi szervezet áll a megmozdulások mögött, legalábbis erre utalt szombat reggel:



Nem sokkal később már egyértelműen arra célzott, hogy a szélsőbaloldal és az antifasiszta mozgalom áll az utcai megmozdulások hátterében:

Négy napja forr a levegő az Egyesült Államok nagyvárosaiban, mióta egy minneapolisi rendőr megkínzott és megölt egy megbilincselt színesbőrű férfit, George Floydot, aki a gyanú szerint hamis pénzzel fizetett egy üzletben.

Az esetről készült felvételek bejárták az országot, zavargások törtek ki, több városban előbb tüntetések, majd fosztogatások kezdődtek, Minneapolisban felgyújtottak egy rendőrörst, és több más épületet, országszerte autókat gyújtogatnak, és egy ember meg is halt az összecsapásokban. A rendőr Derek Chauvint azóta letartóztatták, de ez sem csillapította az indulatokat.