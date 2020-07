Épp hogy elkezdődött a száraz évszak, máris rég nem látott mennyiségű tűz pusztít az Amazonas esőerdeiben

Az Amazonas-medencében 20 százalékkal nőtt meg a lángoló területek mértéke idén júniusra a tavalyi adatokhoz képest, ezzel 13 éves rekord dőlt meg a brazil kormányzati adatok alapján. Mivel csak most kezdődtek el a száraz hónapok Brazíliában, a kutatók attól félnek, hogy az idei erdőtüzek a tavalyi, katasztrofális pusztításnál is rosszabbak lehetnek, írja a BBC.

Az esőerdőket figyelő aktivisták szerint a koronavírus-járvány is az Amazonas ellen dolgozik: az erdőket ugyanis sokszor azért gyújtják fel, hogy így nyerjenek ki új mezőgazdasági területeket, erről tavaly részletesen is írtunk, és a helyi szervezetek szerint a járvány miatt a hatóságoknak kevesebb erőforrásuk maradt az illegális fakitermelők és a gyújtogatók elleni fellépésre. Brazíliában az egyik legsúlyosabb a járványhelyzet az egész világon, és most sokan attól tartanak, hogy a nagy tüzek következtében keletkező és messzire, akár városok fölé is eljutó füst még tovább ronthat a betegek állapotán.

Egy tavalyi felvétel a tüzekről Fotó: JOAO LAET/AFP

Júniusban az ország űrügynöksége összesen 2248 tüzet regisztrált, míg tavaly ez a szám 1880 volt. A korábbi évek tapasztalatai alapján arra lehet számítani, hogy a tüzek száma csak nőni fog szeptemberig.

A 2019-es tüzek világszerte hatalmas felháborodást váltottak ki, és a brazil kormányra komoly nemzetközi nyomás nehezedett, hogy kezdjen valamit a helyzettel. Jair Bolsonaro szélsőjobboldali államfőt eleve sok kritika érte, mert hatalomra kerülése után alaposan visszanyeste a környezetvédelmi minisztérium költségvetését, és rendszeresen a környezetvédelmi szempontok elé helyezte a gazdasági érdekeket.

Bolsonaro akkor hevesen utasította vissza a nemzetközi támadásokat, de azóta nagyot fordult vele a belföldi helyzet is: az államfő a járvány kitörése óta szkeptikus volt a vírus valódi veszélyességével kapcsolatban, és ezt egészen addig fenntartotta, míg a járvány rá nem robbant az országára.