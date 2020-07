Újabb aggasztó jelét találták annak, hogy a covid tartós egészségkárosodást okozhat

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Egy német kutatásban száz, covidból már felépült beteg közül 76 szervezetében találtak olyan biomarkereket, amiket szívroham után szoktak kimutatni.

A nagy kérdés, hogy ez a szívkárosodás tartós, vagy átmeneti, ezt csak az idő döntheti el.

Mindenesetre rendkívül aggasztó, hogy erős, fiatal szervezeteket tesz annyira tönkre a betegség, hogy vannak, akik még hónapokkal a felépülésük után is levegőért kapkodnak némi lépcsőzés után.

Még azoknál is szívelváltozásokat okozhat a covid-betegség, akik amúgy nem szorultak kórházi kezelésre, derült ki egy friss német kutatásból. Ebben száz felépült beteg szívét vizsgálták MRI készülékkel, hogy aztán az így kapott képeket összevessék száz hasonló korú, de nem fertőzött ember szívének a képével. Az eredmények alapján a száz felépült betegből, akiknek a kétharmada otthon lábadozott, nem szorult kórházi kezelésre, 78-nál mutatott elváltozást az MRI a kontrollcsoporthoz képest.

"Az, hogy a 'felépültek' 78 százalékánál találtunk bizonyítékot a szív érintettségére, arra utal, hogy a betegek többségénél ez lehet a helyzet, még ha a covid-betegeknél nem is jelentkeznek a klasszikus tünetek, mint például a mellkasi fájdalmak" - nyilatkozta Valentina Puntman, a kutatás vezetője. Elmondása szerint amúgy a kutatásban vizsgált betegek nagy része a téli sívakációja alatt betegedett meg, vagyis jellemzően jó kondijú emberek voltak, szívproblémák nélkül. Mégis, a covid után 76 százalékuknál mutatták ki azt a biomarkert, amit általában szívroham után találnak a szervezetben, 60 százalékuknál pedig szívizomgyulladás jeleit is látták.

Puntmanék tanulmányával párhuzamosan egy másik kutatás is megjelent, ebben 39, a járvány kezdetén elhunyt, 85 éves átlagéletkorú beteg boncolási eredményeit közölték. Ezek alapján 24-ük szívében találtak nagy mennyiségben vírust. Dirk Westerman, a kutatás vezetője szerint a kutatásuk alapján ennek hosszú távú hatásaira még nem lehet következtetni, de "más betegségekből már tudjuk, hogy nyilvánvalóan nem jó az ilyen mértékű gyulladás".

A két, a az amerikai orvosszövetség kardiológiai szakfolyóiratában, a JAMA Cardiologyban hétfőn megjelent kutatás a Stat News értékelése szerint együtt már arra utal, hogy a covid-betegség szívelégtelenséget okozhat. Ez a krónikus betegség idővel egyre inkább rontja a szív teljesítményét. Hogy a covid okozta szívelégtelenség átmeneti, vagy tartós, azt most még nem lehet megmondani, mivel maga a járvány is csak háromnegyed éve tart. Így most a legfontosabb annak a vizsgálata, hogy a covid okozta szívkárosodások maradandók-e, vagyis a felépült betegek szívműködése tartósan és folyamatosan romlik-e, vagy idővel fokozatosan javulni fog, nyilatkozta a lapnak Matthew Tomey, a New York-i Icahn Orvosegyetem adjunktusa, aki maga nem vett részt a kutatásokban, független, külső szakértőként kérdezték.

Ezek a keringési és szívpanaszok is részei lehetnek azoknak a hosszan nyúló tüneteknek, amelyekről egyre több adat gyűlik. Tomey maga is beszámolt, hogy a betegségen a járvány elején, márciusban és áprilisban átesett páciensei közül többen is ilyesmire panaszkodnak. Van például 31 éves betege, aki korábban rendszeresen futott és gyúrt, most mégis arra panaszkodik, hogy már attól szívdobogása lesz, ha átszalad a zebrán, vagy fellépcsőzik a másodikra.

Egy másik, a kutatásoktól független kardiológus, a bostoni Marc Pfeffer szerint különösen az aggasztó, hogy a covid miatt fiatalok szívegészsége károsodhat tartósan. A szív idővel romlik, ami idős korban szívelégtelenséghez vezethet. A covid szerinte ezt a folyamatot gyorsíthatja fel.