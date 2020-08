Mexikóban elkapták Pörölyt, a Santa Rosa de Lima kartell vezérét

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

A mexikói hatóságok vasárnap elfogták José Antonio Yépezt, vagyis el Marrót (Pöröly), a Santa Rosa de Lima kartell vezérét.

Pöröly bandája az egyik feljövőben levő nagy kartellel, a Jalisco Új Generációval áll háborúban, a bandák harca miatt a közép-mexikói Guanajuato állam ma Mexikó egyik legerőszakosabb helye. Idén csak az első negyedévben 2293-an estek ott gyilkosság áldozatául.

A Pöröly elfogásakor a hatóságok nagy mennyiségú fegyvert is lefoglaltak, illetve kiszabadítottak egy elrabolt üzletembert és elfogtak öt másik bandatagot is. (Via MTI)