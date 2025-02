24 évesen öngyilkos lett Kim Szeron dél-koreai színésznő

Egy időben a koreai színjátszás legnagyobb tehetségének tartották, nyolcévesen gyerekszínészként kezdte a pályáját, majd 16 évet szinte megszakítás nélkül filmezéssel töltött Kim Szeron (angol átírás szerint Kim Sae-ron), aki 24 évesen öngyilkosságot követett el a rendőrség szerint a kelet-szöuli otthonában, írja az Independent.

photo_camera Kim Szeron egy 2023 tavaszán készült fotón Fotó: -/AFP

Kim Szeron 2001-ben debütált először gyermekmodellként, színészi karrierjét 9 évesen, az A Brand New Life című filmmel indította el. A filmet meghívták a 62. Cannes-i Filmfesztiválra, ezzel ő lett a legfiatalabb színész, aki a vörös szőnyegre léphetett. Egy évvel később a The Man from Nowhere című filmmel vált közismertté – a magyar fordításban a Bácsi címet kapott filmet több mint 6 millióan látták –, amiben egy olyan fiatal lányt alakított, akit elrabolnak, és a film főszereplőjének kell megmentenie (a szerepet az a Won Bin játszotta, akit 2010-ben és 11-ben az év filmszínészének választottak Dél-Koreában).

A következő bő tíz évben számos filmben és sorozatban szerepelt. De miután 2022. május 18-án Szöulban ittasan karambolozott, több lámpaoszlopot és szalagkorlátot megrongálva, nemcsak jelentős, 20 millió wonos (több mint 5 millió forintos) pénzbüntetést kapott, hanem a karrierje is megtört. Az ügynöksége szakított vele, több tévécsatorna letiltotta, az addigra már leforgatott netflixes Bloodhound sorozatból is kivágták a legtöbb jelenetét.

Egy koreai lap szerint tavaly egy kávézóban dolgozott anyagi nehézségei miatt. Tavaly áprilisban a színésznő azzal próbált véget vetni a szünetnek, hogy a „Dongchimi” című darabban próbált visszatérni, de egészségügyi problémák miatt visszalépett. Tavaly viszont újra forgatott, novemberben fejezték be a „Guitar Man” című film forgatását, amely jelenleg az utómunkálatoknál tart.

A színésznő holttestére vasárnap talált rá egy barátja. A rendőrség nem talált bizonyítékot idegenkezűségre, de még „vizsgálják a részleteket”.

Mit tegyek, ha öngyilkossági gondolataim vannak?

Ha öngyilkosságra gondol, hívja a 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot.

Ha öngyilkossági szándéka van, hívja a 112-t!

A pszichiátriai gondozók országos listáját és térképét itt találja.