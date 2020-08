A nemzeti park kéri, hogy senki ne induljon farkaskölyköket keresni a Bükkbe

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Miután kedden körbejárta a médiát az a felvétel, amit egy erdész készített egy bóklászó farkaskölyökről, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közölte, hogy a kameracsapdás felvételek alapján ők már az elmúlt hetekben értesültek arról, hogy az idei kölykök elhagyták a kotorékukat. Ezek közül néhány videót most be is mutattak:

Ugyanakkor arra kérik a látogatókat, tartózkodjanak a farkasok közvetlen keresésétől, zavarásától. A nemzeti park biztosítja az érdeklődőket, hogy minden nagyragadozókkal kapcsolatos új információt, fontosabb vadkamerás felvételt közkinccsé tesznek, csak senki ne kezdjen magánakciózásba, mert azzal kárt okozhat az állatoknak.

Mivel az anyafarkasok július közepén vagy végén vezetik elő „a még kicsit bumfordian mozgó” kölyköket, a szakemberek is csak ilyenkor tudhatják meg, hogy sikeres volt-e a szaporodás az adott évben. A tapasztalataik szerint a farkaskölykök több, mint fele természetes okok miatt sajnos nem éri meg az ivarérett kort. És nem javítja az esélyeiket a védett területek élőhelyein az akár akaratlan emberi zavarása sem, ami már több alkalommal egyedszámcsökkenést, valamint a hagyományos szaporodóhely áthelyeződését okozta.