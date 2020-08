Hírzárlat és brutalitás Belaruszban, robbanás után járvány Bejrútban, újabb hétmilliárd kommunikációra

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A brutális rendőri fellépés, a karhatalami túlerő és a korlátozások ellenére még tartanak az ellenzéki tiltakozások Fehéroroszágban, miután a vasárnapi választás eredményét nem fogadják el Aljakszandra Lukasenka elnök ellenfelei. A demonstrációk erőszakos feloszlatását elrendelő diktátor az internetszolgáltatást is leállíttatta az országban, hogy akadályozza az információáramlást. Ennek ellenére sorban kerülnek föl megrázó anyagok a közösségimédia-oldalakra, amelyeken fegyvertelen embereket összeverő rendőrök, és más brutális akciók láthatók. Egy lengyel újságíró olyan felvételt is közzétett, amelyen éles lőszer használatára utasítják a rendfenntartó erőket. Az AP, a Guardian és a BBC tudósítói is arról számoltak be, hogy a rendőrök megtámadták őket, elvették, összetörték kameráikat. A Lukesankával szemben indult ellenzéki jelölt, Szvetlána Cihanouszkaja elmenekült az országból.

Óriásrobbanás és zavargások után járvány. Kedden rekord számú, több mint 300 koronavírus-fertőzést jelentettek Libanonban. A múlt heti, Bejrút kikötőjének környékét letaroló óriási műtrágyarobbanás után a kórházakat elárasztották a sérültek, és százezren váltak hajléktalanná, a robbanás nyomán felszínre törő társadalmi feszültségek tízezres tömegtüntésekhez, zavargásokhoz vezettek – ezek a körülmények mind segítik a járvány terjedését. Az esetszámok pedig már a robbanás előtti napokban is emelkedtek. A robbanás ráadásul komoly károkat okozott a libanoni főváros egészségügyi infrastruktúrájában is.

Kamala Harris lehet az első fekete alelnöknő az Egyesült Államok történetében. Joe Biden demokrata elnökjelölt kedden bejelentette ugyanis, hogy az 55 éves volt államügyésznőt választja maga mellé alelnökjelöltnek. Ha a demokraták novemberben nyernek – amire a közvéleménykutatások szerint minden esélyük megvan – valószínűleg Kamala Harris lesz a 2024-es elnökjelölt, mivel Biden már 77 éves, és csak egyetlen ciklusra készül.

Szigorítja a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos irányelveit a Facebook, amely mostantól fellép a zsidók világuralmát hirdető, a médiára, gazdaságra és kormányra gyakorolt befolyásukról szóló összeesküvés-elméletekkel szemben. Ugyanígy törölni fogja a blackface-t tartalmazó posztokat is. A keddi bejelentés szerint kilenc hónapon át dolgoztak az új szabályokon, és 60 különböző szervezettel, szakértővel konzultáltak.

A Magyar Közlöny keddi számában közzétettek szerint újra a Gazdaságvédelmi Alaphoz nyúl a kormány. Ezúttal több mint 9 milliárd forintot csoportosít át, ebből 1,4 milliárdot kap a Petőfi Irodalmi Múzeum, 7,7 milliárdot pedig a Miniszterelnöki Kabinetiroda. Ez utóbbi összeg túlnyomó részét, 7 milliárdot kormányzati kommunikációra költi majd a Rogán Antal vezette minisztérium. A Gazdaságvédelmi Alapból ment már korábban 82 milliárd a Budapest-Belgrád vasútvonal többlettámogatására, 6,6 milliárd a Bozsik Stadionra, 2,6 milliárd a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházására, 15,1 milliárd forint a Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelésre.