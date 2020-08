Újságírókra és tüntetőkre támadtak a rendőrök a Lukasenka elleni tiltakozás harmadik éjszakáján

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A rendőri erőszak sem fogja vissza a hetek óta zajló, de a vasárnapi elnökválasztás után új erőre kapó fehéroroszországi tüntetéseket. A rendőrök számos beszámoló szerint brutálisan lépnek fel, embereket vernek az utcán, ahogy például ezen a közösségi médiában terjedő felvételen is látszik.

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Az AFP beszámolója szerint a rohamrendőrök a sajtónak dolgozó fotósokra is rátámadtak, széttörték a fényképezőgépeiket, és kihúzkodták belőle a memórakiártyáikat. Ugyanezt megerősítette az AP munkatársa is, írja a Guardian. A BBC arról számolt be, hogy feketeruhás férfiak követelték három orosz nyelvű munkatársuk akkreditációját, majd egyikük letépte az igazolványt az egyik újságíró nyakáról, és megpróbálta összetörni az operatőr kameráját. Az operatőrt meg is ütötték.

Egy, az országban lévő lengyel tudósító a Twitteren tett közzé egy videót, ami szerint a fehérorosz rendőrségi hullámhosszon éles lőfegyverek használatára adtak engedélyt a tömegoszlatásban résztvevő rendőröknek arra az esetre, ha a tüntetők megtámadnák a járműveiket.

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

A tüntetők az 1994 óta hatalmon levő Aljakszandar Lukasenka elnök távozását követelik, miután vasárnap egy minden jel szerint elcsalt választáson ismét 80 százalék feletti győzelmet aratott. A tüntetők azt mondták, az sem fogja vissza őket, hogy Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki elnökjelöltet Litvániába szállították a hatóságok. Videóüzeneteiben úgy tűnt, visszalép a politikai vezető szereptől, de az ellenzék gyanúja szerint a videókat nem önszántából készítette.

„Elhallgattathatjátok Cihanouszkaját, ettől még nem fogtok megfélemléteni egy egész nemzetet. Folytatjuk a békés tüntetéseket, és nem ismerjük el Lukasenkát elnöknek” - idéz a Guardian egy 24 éves tüntetőt. Nagyban lassítja a szervezkedésüket, hogy a komány harmadik napja blokkolja az internetet, sokan emiatt eltűnt barátaikat, rokonaikat sem találják.

Fotó: Marina Serebryakova/Anadolu Agency via AFP

Az Európai Unió szerint a valasztások nem voltak sem szabadok, sem igazságosak, Lukasenka kormánya pedig „aránytalan és elfogadhatatlan agresszióval” lép fel a tüntetőkkel szemben.

A kormány szerint országszerte több mint kétezer embert vettek őrizetbe, amiért hétfőn és kedden hajnalban engedély nélküli tüntetéseken vettek részt. Egy nappal korábban háromezer őrizetbe vételről adtak hírt.