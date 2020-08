Mészáros Lőrincék félmilliárdért vettek medencés nyaralónak látszó gyümölcsöst Tihanyban

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Vélhetően nincs még egy olyan nemzeti park a világon, melynek területén annyi luxusnyaralónak látszó gazdasági épület lenne, mint Tihany egyik páratlan panorámát kínáló területén, Óváron. Az egykori halászfalunak tényleg erről a részéről nyílik a legszebb kilátás a Balatonra.

Most Mészáros Lőrinc és felesége is itt, ugyanabban az utcában vettek több mint 500 millió forintért gyümölcsöst, ahol Rogán Cecília és Dzsudzsák Balázs nyaralója található, nem messze a hírhedtté vált építési gödörtől. Első ránézésre azonban úgy tűnik, nem lesz idén túl erős a termés.

A Mészáros házaspár csupán néhány nappal azelőtt, június 30-án írta alá az adásvételi szerződést, hogy megjelent a rendszerszintű tihanyi természetkárosításról szóló cikkünk.

Az építési törvények kijátszhatók, az ellenőrzéseket megnehezítették, így a megfelelően gazdag és befolyásos ingatlantulajok gyakorlatilag azt csinálnak a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó Óvár területén, amit csak akarnak.

A most megvásárolt föld hivatalosan gyümölcsösből, gazdasági épületből és egy pincéből áll. A roppant értékes területért 525 milliót fizettek.

Gyümölcsös gazdasági épülettel és talán egy szokatlan módon megépített víztározóval. Fotó: Halász Júlia

Az utca, ahol az ingatlan található, nagyjából párhuzamos azzal az utcával, ahol nemrégiben valaki elhordta a fél hegyet, hogy ott az építési engedély szerint 20 millió forint értékű házat építsen. Bár a szerződés szerint Mészárosék földje gyümölcsös, aki megnézi, láthatja, hogy a területen egy nyaraló található, természetesen medencével, ahogy az errefelé szokás.

A Mészáros házaspár a szerződés szerint vállalta, hogy a föld művelését másnak nem engedik át, és legalább öt évig nem is használják másra.

De nemcsak Mészárosék látták meg a lehetőséget a különleges gazdasági épületekben. Idén nyáron Matolcsy György egyik unokaöccse, a Szemerey család egyik tagja is telket vásárolt Óváron. Hivatalosan gyümölcsös és gazdasági épület található a 805 négyzetméteres területen, a telek szomszédos a nemrégiben a hegyből kimart óriási gödörrel. A Szemerey család nehezen visszafejthető cégbirodalma több szálon kapcsolódik a Matolcsy családhoz és balatoni beruházásokhoz.

Mészárosék pedig attól az Eppel Jánostól, a Porsche Hungária tulajdonosától, a kormány kedvenc autóbeszállítójától vásárolták meg a gyümölcsöst, akinek családtagjai több mint félezer hektár állami földet nyertek Fejér megyében az árveréseken. Az Átlátszó 2017-ben írt arról, hogy Eppel Jánosé volt az a balatonfüredi 3,5 hektáros szőlő és legelő birtok, amelynek csücskét kivették a művelésből, és engedélyezték, hogy „szállás épület és egészségügyi szolgáltató ház” címen hasznosítsák. A fél hegyet elfoglaló birtokon épült végül meg provence-i stílusban, 400 milliós uniós támogatással a Villa Vitae nevű luxusszálló, ahol az azóta elvált Rogán házaspár ünnepelte tizedik házassági évfordulóját.



Mészáros Lőrincnek nem ez a frissen vásárolt nyaraló az egyetlen tihanyi érdekeltsége. A Tihanyi Vinarius Borárium, Gasztrobár és Rendezvényház 2017 óta az egyik ismert Mészáros-cég, a Búzakalász 66 Kft. tulajdona, az éttermet – ahol Rogán Cecília tartotta lakodalmát – a Mészáros Gasztro Kft. üzemelteti. De nemcsak vállalkozásai, másik nyaralója is van a Mészáros házaspárnak Tihanyban. A Magyar Narancs 2014-ben írta meg, hogy egy szintén a Balatonra néző, szintén külterületen fekvő, a faluközponthoz és a kompkikötőhöz is közeli nyaralót vásároltak meg, amelyet a helyiek szerint inkább a Mészáros gyerekek használnak.



Mint arról korábban is írtunk, az új építési törvény kedvez a szabálytalanságoknak. Az építkezések többségére már nem kell engedélyt kérni, elég bejelenteni. Ráadásul néhány hónapja már nem is az önkormányzatok felügyelik az építkezéseket, hanem a megyei kormányhivatal. Óváron például nem volan szabad fürdés céljára szolgáló medencét építeni, tehát a képeken nagyon is medencének látszó építmények papíron víztározók, kacsaúsztatók, vagy ki tudja micsodák.