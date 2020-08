Dráguló devizalakótelep, dél-békési erodálás, raktárbuli

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Háromszorosága emelkednek a lakbérek az ócsai devizahiteles lakótelepen. A 2011-ben indult Szociális Családiház-építési Program az Orbán-kormány első nagy intézkedése volt a devizahitelkárosultak megmentésére. Sosem lett igazán sikeres, az 500 tervezett házból végül csak 80 épült meg. A házak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonába kerültek, a beköltözők – főleg hitelkárosultak, de később, miután néhány ház megürült, mások is – szerény bérleti díjat, havi 16-21 ezer forintot fizettek. Az állam viszont 2018-ban felszámolta a Nemzeti Eszközkezelőt, a lakópark házai pedig az ócsai önkormányzat tulajdonába kerültek. Az új tulajdonos vállalta, hogy három évig nem változtat a bérleti díjon, de a moratórium jövő év elején lejár, az önkormányzat pedig máris közölte, hogy január elsejétől piaci áron, tehát a mai kedvezményes bérleti díj közel háromszorosáért adja ki a házakat. A lakótelep lakói, akik közül többen még mindig nehezen fizetik devizahitel-törlesztéseiket, alig sikerült talpra állniuk, most úgy érzik, átverték őket, ekkora emelésre senki sem számított.

Simonka György, költségvetési csalással vádolt fideszes politikus kizárását kezdeményezte párttársa, Ruck Márton, a Fidesz medgyesegyházi szervezetének elnöke. Ruck szerint Simonka tevékenysége „rendkívüli módon erodálta” a dél.békési Fideszt, a pályázatokkal bűvészkedő képviselő ügyei miatt több mint 700 millió forintot kelle visszafizetniük a környékbeli önkormányzatoknak, ami csődközeli helyzetbe taszította a településeket. Simonka a büntetőpere megkezdése óta koncepciós eljárással vádolta meg a Központi Nyomozó Főügyészséget, ami súlyosan sérti a kormánypárt érdekeit Ruck szerint. Simonka tettével két helyen is megsértette a Fidesz alapszabályát, ezért kizárható – véli a medgyesegyházi elnök.

Joe Biden hétfőn Kamala Harrist, Kalifornia állam volt legfőbb ügyészét jelölte alelnökének. Az alelnöki pozíció nem túl fontos a választási kampány szempontjából, igazából csak annyi volt a feladat, hogy a demokraták elkerüljék a látványosan alkalmatlan, futóbolond jellegű jelölteket. Ez sikerült. Harris félig indiai, félig jamaikai fekete, ezzel az első afroamerikai nő illetve az első ázsiai származású lehetne az alelnöki poszton, ami azt is jelentheti, hogy 2024-ben már ő lehet az elnökjelölt. Természetesen csak akkor, ha idén novemberben Bidennel megverik Trumpot, és erre a jelen helyzetben minden esélyük megvan. Harris centrista jelölt, akinek államügyészi tevékenyéségét éppen a radikális balosok kifogásolták Kaliforniában. Trumpot ez persze nem zavarja abban, hogy az anarchista, szélősbalos zavargókat támogató radikálisnak próbálja meg beállítani a politikusnőt.

Lobenwein Norbert, a VOLT és a Strand Fesztivál főszervezője, a magyra könnnyűzenei ipar megmentéséra indult állami segélyprogram egyik koordinátora szerint véglegesedik azon előadók névsora, akik 5,3 milliárdos állami dotációból szervezett „raktárkoncerteket” adhatnak a következő hónapokban. 100-ból már 90 előadó igent mondott a felkérésre, de még folynak az egyezkedések. Első körben Tóth Vera, Tóth Gabi, Balázs Fecó, Demjén Ferenc és a Tankcsapda neve merült fel a támogatottak között, most pedig újabb nevek lettek nyilvánosak: 30Y, A kutya vacsorája, Ákos, Alvin és a Mókusok, Analog Balaton, Anna & The Barbies, Aurevoir, AWS, Bagossy Brothers Company, Belau, Bëlga, Besh O Drom, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Brains, Budapest Bár, ByeAlex és a Slepp, Carson Coma, Cloud 9+, Colorstar, Csaknekedkislány, Deep Glaze, Depresszió, Dope Calypso, Dorothy, Elefánt, Erik Sumo Band, Fatal Error, Felső Tízezer, Fish!, Follow The Flow, Fran Palermo, Hangácsi Márton, Hétköznapi Csalódások, Honeybeast, Horváth Tamás, Hősök, Intim Torna Illegál, Irie Maffia, Ivan & The Parazol, Jazzékiel, Jetlag, Jónás Vera Experiment, Junkies, Kalapács, Kiscsillag, Konyha, Lazarvs, Leander Kills, Lóci játszik, Margaret Island, Mary Popkids, Middlemist Red, Moby Dick, Mordái, Mörk, Mulató Aztékok, Müller Péter Sziámi and Friends, New Level Empire, Ocho Macho, Ohnody, Paddy & the Rats, Pál Utcai Fiúk, Pannonia Allstars Ska Orchestra, Parno Graszt, Péterfy Bori & Love Band, Platon Karataev, Pokolgép, Punnany Massif, Quimby, Random Trip, Ricsárdgír, Road, Rúzsa Magdi, Saya Noé, Skeemers, Slow Village, Soulwave, Sör és Fű, Supernem, Szabó Balázs Bandája, The Biebers, The Qualitons, Trillion, USEME, Vad Fruttik, Wellhello, Yesyes, Zagar, Zorall.