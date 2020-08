Orbán: Még van néhány nap a nyaralásból, aki akarja, az most nézze meg a tengert

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban megerősítette, amit szerdán már Gulyás Gergely miniszter is pedzegetett: szeptembertől újabb korlátozó intézkedések lehetnek járványügyben. Orbán szerint a legtöbb európai országban romlik a helyzet, ezért a fertőzés behurcolása a legnagyobb veszély Magyarország számára.

„A nyáron átálltunk az új rendszerre, ahol színekkel jelöltük az országokat. Ennek vége, szeptember 1-től már más irány jön, nem lehet fenntartani a határátlépésnek ezt a módszerét, szigorúbb szabályok jöhetnek. Déli irányba ne foglaljon, ne szervezzen nyaralást szeptembertől senki” – mondta el Orbán a Magyar Nemzet szerint.



A hirado.hu beszámolója szerint Orbán úgy fogalmazott, még van néhány nap a nyaralásból, aki akarja, az most nézze meg a tengert.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a cél továbbra is az, hogy rendes tanrendben kezdődhessen meg az oktatás szeptembertől, mert ugyan sikeres volt tavasszal a digitális oktatásra való átállás, de voltak árnyoldalai: tíz százalék fölötti diák eltűnt a rendszerből, nem kapcsolódott be az oktatásba, és a különbségek is nőttek.