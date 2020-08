Az utolsó pillanatban elnapolták Orosz Bernadett rágalmazási ügyének tárgyalását

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A felperes kérésére elhalasztották a tavaly novemberben brutálisan megvert Orosz Bernadett ellen indult rágalmazási ügy tárgyalását, tudtuk meg, amikor a Miskolci Bíróságnak regisztrációval kapcsolatos kérdést küldtünk.

Szerdán tárgyalták volna Orosz Bernadett ügyét, de nem azt, hogy az egykori alezredes barátja szinte halálra verte, hanem azt, hogy a nő megsértette támadója jó hírnevét azzal, hogy megnevezte a férfit. A tárgyalást azonban a felperes kérésére szeptember 28-ára halasztották.

A Bíróság azt írta:

„A szóban forgó ügyben a 2020. augusztus 26. napjára tűzött tárgyalás – a felperes keresetváltoztatása okán – elhalasztásra kerül. Az ügyben az új tárgyalási határnap 2020. szeptember 28. napja, 10 óra.”

Orosz Bernadett bántalmazása 8 hónapja járta be a magyar médiát, azonban maga a bántalmazási ügy még a vádemelésig se jutott el, máris a bántalmazott nő kerül bíróság elé, amiért a támadást követő két napban fényképeket osztott meg a párjáról és a nevét is leírta a Facebookon. A bántalmazó férfi 5 millió forintra pereli Orosz Bernadettet a jó hírnevének megsértése miatt.

A tárgyalás napjára tüntetést is szervezett a Nőkért Egyesület a Miskolci Törvényszék elé, hogy szolidaritásukat fejezzék ki Orosz Bernadett felé és felhívják a figyelmet a

magyarországi áldozatvédelem rendszerszintű hiányosságaira.

A tárgyalás elmaradásáról Orosz Bernadett a 444-nek azt mondta: