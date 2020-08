Szinetár Miklós: Több mint bűn, hiba, hogy Vidnyánszky lett a Színművészeti kuratóriumi elnöke

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

„Vannak nyilatkozatai, amelyek méltatlanok a művészi rangjához. Persze nincs egyedül. Nagyon sikeres és tehetséges emberek rendre magukból kivetkőzve fröcsögnek” - mondta Szinetár Miklós a VálaszOnline-nak adott interjújában Vidnyánszky Attiláról, amikor felidézték neki, hogy a Nemzeti Színház igazgatója mostanában háttérhatalmi szervezkedésektől tart.

Szinetár Miklós, az Opreaház korábbi főigazgatója 51 éven át dolgozott a Színművészetin, ez idő alatt tanította többek közt éppen Vidnyánszkyt is, akit nemrég kineveztek az alapítványi tulajdonba adott egyetem kuratóriumi elnökének. Szinetár szerint ez

„több mint bűn – hiba. Nem is annyira a hatalomról beszélek. A hatalmak olyanok, amilyenek, sokezer éve így működnek. Hol brutálisan, hol meg bonyolultabb ravaszsággal. Attilának azonban nem lett volna szabad igent mondania erre”. „Egyrészt: aki ennyi állást tölt be egyszerre, miközben nagyon sok előadást is rendez, az megkérdőjelezi, hogy betölti-e azokat a hivatalokat rendesen. Másrészt egy ilyen patinás egyetem életében bekövetkező ekkora változásnál feltétlenül szükséges a konszenzus. Olyasvalakire van szükség, akit a szakma többsége elfogad. Azért nem értem a viselkedését, mert az a Vidnyánszky, akit én ismerek, tehetséges művész, ráadásul tényleg szeretetre méltó ember.”

Szinetár Miklós Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Vidnyánszky kinevezése tiltakozást váltott ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE), több oktató rögtön felmondott, majd távozott Székely Gábor rendező és tanár is, Fullajtár Andrea pedig csak a diákjai miatt maradt. Ugyanígy a hallgatói önkormányzat sem fogadja el a kuratóriumot. Ráadásul Vidnyánszky a Kaposvári Egyetemen is pozícióban marad, ő lesz a művészeti karért felelős rektori megbízott, vagyis nem létezik már nélküle színészképzés Magyarországon.



Szinetár szerint Vidnyánszkynak „már csak saját büszkesége okán is le kellene mondania a kuratóriumi elnökségről. Annál ő jelentősebb személyiség, hogy ott legyen csak azért is, még akkor is, ha ennyi jelentős ember elutasítja a személyét”.