"Most először megtapasztalhatjuk, hogy mi vagyunk a többség"

Marija Kalesznyikava, a belarusz ellenzék egyik vezére. Fotó: Evgeny Odinokov/Sputnik via AFP

"Fizikailag elképzelhetetlen, hogy Lukasenka még öt évet kormányozzon" - nyilatkozta a Válasz Online-nak Marija Kalesznyikava, a belarusz ellenzék egyetlen, még az országban maradt vezéralakja. Kalesznyikava a választások előtt a legesélyesebbnek tűnő, Oroszországból is támogatott ellenzéki elnökjelölt, Viktar Babarika kampányfőnöke volt. Babarikát a belarusz hatóságok még a választások előtt pénzmosással vádolták meg, és letartóztatták. Mivel így ellehetetlenült az indulása, kampányfőnöke a letartóztatott vlogger férje helyett induló Szvjatlana Cihanouszkaja mögé sorolt be. Így tett egy másik, a letartóztatás veszélye elől elmenekült elnökjelölt, Valerij Cepkalo neje, Veronika Cepkala is. Ők hárman lettek az így összellenzékivé vált kampány vezéralakjai.

Cepkala a választások után azonnal elhagyta az országot, férje után ment Moszkvába. Cihanouszkaja már kevésbé önszántából tett így, őt a belarusz hatóságok paterolták át Litvániába, előtte még egy különös videó elkészítésére kényszerítve az elnökjelöltet. Ő Litvániából nyilatkozva békés forradalomnak nevezte az éppen zajló eseményeket. Kalesznyikava nem osztja a nézetét. Ő "inkáb evolúciónak" nevezné, ami történik. "Engem kérdezett, én pedig válaszoltam, klasszikus értelemben ez nem forradalom" - felelte a Válasz kérdésére, amikor szembesítették Cihanouszkaja nyilatkozatával.

Kalesznyikava szerint bár valóban ő a tüntetések egyik vezetője, magát inkább példának tartja arra, hogy "bárki osztozhat annak felelősségében, ami most Belaruszban történik. Épp ez a füntetések fő mondanivalója, hogy másféle társadalmat építsünk, olyat, amely civil, békés és demokratikus".

Az augusztus 9-i választás, amit a hivatalos, de senki által el nem hitt eredmények szerint a regnáló Aljakszandr Lukasenka elnök 80 százalékos többséggel nyert meg, szerinte azért új szakaszkezdet az ország történelmében, "mert most először megtapasztalhatjuk, hogy mi vagyunk a többség - a többség, amely nem Lukasenkára szavazott az elnökválasztáson. Az elmúlt 26 évben biztosak voltunk benne, hogy kisebbségben vagyunk".

Kalesznyikava szerint ennek elképesztő hatása van a belaruszok pszichéjére. Az emberek szerinte "rájöttek, hogy nekik is vannak jogaik". Ezért úgy véli, hogy tüntetések "a győzelemig" is kitarthatnak, amit ő úgy definiál, hogy a hatalom kiengedi a KGB börtöneibe zárt tiltakozókat és új választásokat ír ki.

Hogy azon aztán ki vezesse az ellenzéket, arra azt mondta, hogy "van elég rátermett személyiség", de nem magát tartja a legalkalmasabbnak a feladatra. Belarusz jövőjével kapcsolatban pedig azt mondta, hogy az ország szerinte nem fordulna el Oroszországtól, "nincs problémája" vele, hiszen a legnagyobb gazdasági és politikai partnerük. De az EU-val is szeretne "baráti és pragmatikus kapcsolatot" kialakítani. (Via Válasz Online)