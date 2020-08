Segglyuk? Paradicsomsaláta? Mutáns szörnyeteg? A japánokat felkavarta a 2025-ös oszakai világkiállítás logója

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Mi egy logó értelme? Hogy ha ránézünk, egyből egy - és csak egy bizonyos - dolog jusson az eszünkbe. Ilyen szempontból is tökéletesen sikerült, ráadásul viccesen is néz ki a 2025-ben rendezendő osakai világkiállítás most bemutatott logója. Mégis elég nagy online értetlenkedés fogadta, akkora, hogy világlapok cikkeznek róla. Pedig nézd meg, milyen aranyos:



A zselésgolyólénygyűrű alakja állítólag Oszaka városának formáját idézi fel.

Az alkotója, vagyis a grafikuscsapatot vezető Tamotsu Shimada valami “egyedit és hatásosat” akart tervezni, ami az “élet nagyszerűségéről” mesél. Komoly pályázat volt, 6 ezer ötlet közül választottak ki 5-öt, amiket a tervezők jobban kidolgoztak, ezek közül választották ki végül a győztest.

Volt olyan haspók internetező, akinek egy spéci paradicsomsaláta ugrott be róla:

Másnak hajgumi:

vagy egy level boss valami régi arcade játékból: