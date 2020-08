Itt a második hullám, de külföldi sportolóként semmi gond

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

A Borkai-videó is megmutatta, hogy Horvátországban hajókázni nem magánügy. Szijjártó nem tudja azt mondani, hogy saját zsebből fizette a jachtozást, de azt sem, hogy meghívták rá. A politikus nyaralása pont azt mutatja meg, hogy mit nem engedhetnek meg maguknak.



Miután bejelentette a szigorú határvédelmi intézkedéseket külföldre utazott Orbán Viktor. Ahol maszk nélkül, kézfogással üdvözölte szlovén kollégáját.



Merkely: Hamarabb kezdődött a vártnál a második hullám, mert sokan mentek külföldre nyaralni. A határátlépés szigorítása a rektor szerint már nem elég.



Egy külföldi sportolónak sokkal egyszerűbb bejutnia a frissen lezárt Magyarországra, mint egy magyar állampolgárnak. A sportolóktól elfogadják a saját országukban készült negatív tesztet, a magyarokról nem. Viktória testvére ezért nem lehet ott az esküvőjén.



Az ELTE TTK-n lefújták az előadások és szemináriumok személyes megtartását. A nulladik pillanatban lemondták a hagyományos tanévkezdést. Egyelőre azt mondják, a terep- és laborgyakorlatokat személyesen tartják meg.



Jól megtrollkodta a KDNP képszerkesztője a maszkot egyedüliként nem viselő Semjén Zsoltot. A pannonhalmi bencések évnyitója a vírus elleni védekezésről szólt, a miniszterelnök-helyettes egyből illusztrálta is a probléma egyik fontos elemét. De isten nem bottal verte el.



Merő döbbenet: 2,5 milliárdot ad a kormány a teniszszövetségnek, ami 3,5 milliárddal nem tud elszámolni. Ismét körültekintően döntöttek az adóforintok hasznos elköltéséről.



Egyre gyakoribbak lesznek a mindent felemésztő megatüzek, és ezt magunknak köszönhetjük. Világszerte szaporodnak az óriási erdőtüzek. A német Deutsche Welle riportfilmben mutatta be, hogy nemcsak a klímaváltozás táplálja ezeket, hanem az is, hogy egy évszázadon át sok helyen a legkisebb tüzeket is azonnal eloltották az emberek.