Megvágja a kormány L. Ritók Nóra iskolájának támogatását, ahol nehéz helyzetű gyerekeket tanítanak

Az eddigi 17 millió helyett csak 8,5 millió forint többlettámogatást fog kapni az új tanévben az L. Ritók Nóra-féle, Hajdú-Bihar megyei Igazgyöngy Alapítvány művészeti iskolája, ahol többnyire hátrányos helyzetű, roma gyerekeket tanítanak.

„Az értesítés a járványhelyzettel indokolja a csökkentést, egyben felajánlja, hogyha nem tudjuk fenntartani az iskolát, ott a lehetőség az államnak való átadásra” - írja Facebook-posztjában L. Ritók. Vagyis ugyanaz a helyzet, ami Iványi Gábor és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség esetében. Ahogy néhány napja megírtuk, a kormány az ő többlettámogatásukat is ötven százalékkal csökkenti, ráadásul velük azt is közölték, hogy 2021 őszétől egyetlen forintra sem számíthatnak.

L. Ritók Nóra Fotó: Halász Júlia

„Én is voltam megbeszélésen, és azt hittem, tudok megértetni szempontokat. Például azt, hogy mi kínosan ügyeltünk arra, hogy olyan területen kínáljunk művészeti képzést, ami nincs a településeken. Másnál ez nem volt szempont, és minden gond nélkül felvették azokat a területeket is, ahol mi már működtünk. Most a minisztérium szerint párhuzamos kifizetések vannak, és ez nem fenntartható. És mi vagyunk a fölöslegesek”

- írja L. Ritók. Szerinte azzal is érveltek a csökkentés mellett, hogy az Igazgyöngy sok adományt gyűjt. Azonban az általuk végzett öt közhasznú feladatból így is csak az oktatásra kapnak állami támogatást. Elmondása szerint az is elhangzott, hogy az Igazgyöngy részt vesz a kormányzati felzárkóztató programban, amit a Belügyminisztérium irányít. Ez így van, de annak a programnak nincs köze a művészeti iskolához, és nem is költhetik az ott kapott pénzt iskolafenntartásra.