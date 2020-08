Mostantól Mészárosék nemzetközi terjeszkedését irányítja az OTP volt vezérigazgató-helyettese

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

Barna Zsolt júliusban jelentette be, hogy közös megegyezéssel távozik az OTP-től a bank vezérigazgató-helyettesi posztjáról. Egyben a munkaviszony megszüntetésével lemondott minden, az OTP-csoport más vállalatainál viselt tisztségéről is.

Hétfőn a Mészáros Csoport és az ország egyik legnagyobb bankjának szánt Magyar Bankholding Zrt. már azt közölte, hogy Barna náluk folytatja a pályafutását.

Szeptember elsejétől ő lesz a Magyar Bankholding Zrt. alelnöke, valamint kulcsszerepet kap a Mészáros Csoportban is. Közleményük szerint Barna Zsolt kinevezésével tovább erősödik a Magyar Bankholding Zrt. vezetése, Vida József elnök-vezérigazgató, valamint Balog Ádám és Bencze András igazgatósági tagok mellett. A bankholding a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (MTB), az MKB Bank Nyrt. (MKB) és a Budapest Bank Zrt. (BB) egyesülésével egy új, jelentős piaci súllyal rendelkező, hazai tulajdonú bankcsoport létrehozását hivatott előkészíteni.

A közös pénzügyi holding társaság létrehozásáról május közepén írt alá szándéknyilatkozatot az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (MTB) és az MKB Bank Nyrt. (MKB).

Mészáros Lőrincnek most is 48 százaléknyi tulajdonrésze van az MKB-ban. Egyharmadát pedig egy szolnoki magánszemély tulajdonában lévő magántőkealap vette meg tavaly Mészáros üzlettársától, a külügyminisztert nyaraltató Szíjj Lászlótól. A Takarékot pedig az a Vida József irányítja, aki egyben a TV2 tulajdonosa is, és olyan régóta ismeri Mészáros Lőrincet, hogy még személyesen ő kötötte be hozzájuk a gázt, szóval nem a tárgyaláson kell bemutatkozniuk egymásnak.

Barna Zsolt egyik legfontosabb feladatának az új óriásbank sikeres pályára állítását atrtja a vezérigazgatóval szoros együttműködésben és feladatmegosztásban.

Stratégiai cél ugyanis, hogy a három pénzintézett fúziójával létrejövő bankcsoport a szektor egyik legjelentősebb szereplőjévé váljon a következő öt évben. Közölték, az elismert bankárnak további meghatározó feladatai is lesznek a magyar gazdasági élet KULCSSZEREPLŐJÉNEK számító Mészáros Csoporton belül: aktívan részt vesz a cégcsoport stratégiai céljainak kialakításában és azok megvalósításának irányításában, valamint vállalatirányítási- és külföldi akvizíciókban szerzett tapasztalatait kamatoztatva

tervezi és irányítja a Mészáros Csoport nemzetközi piacon történő terjeszkedését. Barna Zsolt bankár pályafutását az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeleten kezdte, 1998-tól a PSZÁF osztályvezetője, majd főosztályvezetője. 2006-tól a PSZÁF felügyeleti igazgatóságának ügyvezető igazgatója.

2010 óta egy évtizeden át dolgozott az OTP Csoportnál, ahol több vezetői posztot töltött be. 2010-től az CKB Bank elnökeként sikeresen irányította a montenegrói leánybank válságkezelését és reorganizációját. 2017-2018-ban Horvátországban vezette az OTP Bank első jelentős leánybanki integrációját. 2016 és 2018 között az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatójaként, valamint az OTP Alapkezelő Zrt. elnökeként tevékenykedett, majd 2019 decemberétől az OTP Csoport szlovén leánybanki Igazgatóságának elnökeként a szlovén piacra lépést irányította. 2018. szeptember 1. és 2020. július 21. között az OTP Bank Nyrt. általános vezérigazgató-helyettesi posztját töltötte be.