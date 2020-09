Még tart a büntetőpere, de újraindul a polgármesteri posztért Mondok József, aki uniós támogatásból épített egy panziót, majd beköltözött

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

A hvg.hu írt arról, hogy hiába tart még a vadászházra felvett közpénz miatt indított büntetőper, de Mondok József úgy döntött, hogy ismét ringbe száll a polgármesteri posztért Izsákon, és kampányolni kezdett.

A fideszes Mondok Józsefről 2017-ben a 444 írta meg, hogy 35 millió forint uniós támogatásból épített egy vadászpanziót, aztán fogta magát, és beköltözött. Ezek után a kormány visszakérte, Mondok pedig visszafizette a pénzt, az ügyészség viszont közokirathamisítás és csalás miatt vádat emelt a polgármester és két társa ellen. Azóta kiderült az is, hogy Mondok rokonai és cégei is évente több százmilliós támogatásokat húztak be.

A per azóta sem ért véget, kedden is lesz tárgyalás a Kecskeméti Járásbíróságon Mondok és két társa ellen. Mint a hvg.hu írja, a most zajló pernek a költségvetési csalás gyanúja mellett tárgya az is, hogy a vadászháznál dolgozott egy olyan közmunkás is, aki hivatalosan önkormányzati munkára volt bejelentve.

Az Izsákot 21 éven át vezető Mondokot tavaly ősszel az ellenzéki jelölt legyőzte a választáson, de az új polgármester júniusban lemondott, ezért új választást írtak ki. Mondok ellenfele egy független jelölt, Varga István. A lap szerint mindkét jelölt a fejlesztések felpörgetésének ígéretével kampányol, és Mondok ehhez a magas szintű kapcsolatait is ígéri.

A lap kereste Mondok Józsefet, hogy megtudják, miért indul újra a posztért, amikor a büntetőügye még első fokon sem fejeződött be, de a cikk megjelenéséig nem válaszolt a kérdésekre.