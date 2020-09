"Elég volt a kormány felforgató, rendbontó intézkedéseiből!

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

"Elég volt!" Ez a címe 58 magyar tudós, köztük olyan, baloldalisággal aligha vádolható figurák, mint Jeszenszky Géza*, Pálinkás József, Elek István Körösényi András, Lányi András, Csaba László közös nyilatkozatának, amit a Színház és Filmművészeti Egyetem védelmében adtak ki.

a tanszabadságot lábbal tiporják - a közoktatást már régen bedarálták, most az egyetemeken a sor" - sorolják nyilatkozatukba, amiben arra szólítják "a magyar szellemi élet minden szereplőjét", hogy álljanak ki az egyetemi autonómia, az oktatás és a kutatás szabadságának védelmében. "Felszólítjuk a főváros és a kerületek vezetőit: amennyiben a diákok követelése nem teljesül, biztosítsanak helyet a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatói és hallgatói számára, hogy megfelelő körülmények között folytathassák munkájukat!" - írják. Nyilatkozatukban arra is emlékeztetnek, hogy bő másfél éve, 2019. február 9-én már kiadtak egy nyilatkozatot, amiben arra figyelmeztették a kormányt, hogy "sikeres reformok alapos előkészítés és nyilvános mérlegelés nyomán születnek". Most úgy érzik, akkori intelmük nem ért célt. Sőt, szerintük "[a] kormány a világra és Magyarországra szabadult járványhelyzetet is hatalma növelésére használta, miközben fokozódott a kézivezérlés okozta káosz és a kormányzati arrogancia".

A levelet 58 tudós írta alá:

Bakró-Nagy Marianne, nyelvész, egyetemi tanár Bálint Csanád, régész, az MTA tagja Bibó István, művészettörténész Bojár Gábor, fizikus Borsa Judit, vegyész, kandidátus Buzinkay Géza, történész, professor emeritus Csanádi Mária, politológus, az MTA doktora Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja Deák Dániel, közgazdás, egyetemi tanár Deczki, Sarolta, irodalmár, tudományos munkatárs Dávidházi Péter, irodalomtörténész, az MTA tagja Elek István, közíró Falus András, immunológus, az MTA tagja Fábián István, vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora, Geiszt Miklós, orvos, az MTA doktora Görög Sándor, vegyész az MTA tagja Györffy Dóra, közgazdás, politológus, egyetemi tanár Hetényi Zsuzsa, irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora Jeszenszky Géza, történész, volt miniszter Juhász István, matematikus, az MTA tagja Katona Gyula, matematikus, az MTA tagja Katona Tamás, közgazdás, az MTA doktora Kelemen János, filozófus, az MTA tagja Kelevéz Ágnes, irodalomtörténész Kenesei István, nyelvész, az MTA tagja Kertesi Gábor, közgazdász, tudományos tanácsadó, az MTA doktora Kertész János, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja Kornai András, nyelvész, egyetemi tanár Kovács Ilona, pszichológus, egyetemi tanár, az MTA tagja Köllő János, közgazdász, az MTA doktora, Körösényi András, politológus, egyetemi tanár, az MTA doktora Körösmezey Ákos, fizikus, kandidátus Lányi András, filozófus, egyetemi docens Mellár Tamás, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora Nagy Dénes Lajos, fizikus, az MTA doktora Nagy Péter Tibor, történész, az MTA doktora Nusser Zoltán, Bolyai díjas neurobiológus, az MTA tagja Orosz Ferenc, biológus, az MTA doktora Páles Zsolt, matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja Pálinkás József fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja Recski András, matematikus, az MTA doktora Romsics Ignác, történész, az MTA tagja Róna-Tas András nyelvész, orientalista, az MTA tagja Simonyi Gábor, matematikus, az MTA doktora Solti László, állatorvos, egyetemi tanár, az MTA tagja Somlai Péter, szociológus, az MTA doktora Szabó András Péter, történész Szajbély Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár Szakolczai György, közgazdász, professor emeritus Szathmáry Eörs, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja Szeidl György, gépészmérnök, egyetemi tanár Szépvölgyi János, vegyész, az MTA doktora Takács-Sánta András, humánökológus, egyetemi docens Tardos Gábor, matematikus, az MTA tagja Tomka Béla, történész, egyetemi tanár, az MTA doktora Varga Júlia, közgazdász, az MTA doktora Vámos Tibor, informatikus, az MTA tagja Venetianer Pál, biológus, az MTA tagja

*Helyesbítés: A cikk eredeti verziójában Jeszenszky Géza mellett Katona Tamást is kiemeltem, állítván, hogy ők ketten az Antall-kormány tagjai voltak. Ez Jeszenszy esetén igaz, Katona Tamás azonban nem azonos az egykor az Antall-kormányban tag Katona Tamás történésszel. Tőle és olvasóinktól is elnézést kérek a tévedésért.