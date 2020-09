„Az új számok tükrében újra maszkot hordok. Nem csak magamért, hanem érted is” – üzente meg Barabási Albert-László

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

A világszerte ismert magyar fizikus és hálózatkutató, Barabási Albert-László a Facebook-oldalán figyelmeztetett a maszkviselés fontosságára.

Mint írja, amikor július végén hazaköltözött az Egyesült Államokból Magyarországra, üdítő volt a számára ismét normálisan élni: nyitva voltak az üzletek, tele voltak a belvárosi éttermek és a Balaton környéki helyek is, és büszkén/hitetlenkedve mesélte amerikai barátainak, hogy itt mennyire normális mederben mehet az élet.

„Július végén, napi 10-20 új fertőzéssel, a büszkeség jogos is volt. Viszont augusztus során felégettük azt az egészségi tőkét, amelyért tavasszal megdolgoztunk. Két hete, amikor 100 új fertőzést regisztráltak, akkor már az nagy számnak tűnt. A tegnapi 500 számomra ijesztő. Ez azt jelenti, hogy durván 100,000 aktív fertőzött van közöttünk, 100 Magyarból egy. Vagyis naponta több tucatnyi egyén sétál el mellettem, aki ontja a láthatatlan vírust, és még nem tudja ezt magáról. Ha szeretnénk iskolát a gyerekeinknek, és a munkahelyre való bejárás lehetőségét, és nyitott boltokat es szolgáltatásokat, színházt és mozit is talán, és ha nem szeretnénk, hogy újra szedje a vírus az áldozatait a szüleink között, talán van még rá esély. Naponta elmegyek, vallat súrolva, több száz ember mellett, akin nincs maszk. Nemrég én is köztük voltam. Az új számok tükrében újra maszkot hordok. Nem csak magamért, hanem érted is” – írja ezzel kapcsolatban Barabási.