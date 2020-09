A koronavírustól tartva nem ment a miskolci edzőtáborba a birkózó, egy évre eltiltotta a válogatottól a szövetség

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

„Takarítsd el a szemetet!”. Bacsa Péter, a birkózó szövetség alelnöke állítólag ezzel búcsúzott el Dvorák Lászlótól, a szabadfogásúak szövetségi kapitányától, miután közölték hat válogatott sportolóval, hogy eltiltották őket a vállogatottól egy évre. A megjegyezést az egyik megbüntetett sportoló, Szurovszki Patrik junior Európa-bajnoki ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes mesélte el, aki szerint nagyon sértő, hogy így beszélnek róluk.



A féltucatnyi birkózó eltiltása ma derült ki, miután a szövetség közelményt adott ki az ügyről. Ebben azzal indokolják a szankciót, hogy a sportolók nem jelentek meg a miskolci edzőtábor második hetében, és „rendszeresen véleményezték az edzésen zajló programot”, a szövetségi kapitány több kéréseét semmisnek tekintették. Az edzőtábor augusztus utolsó hetében kezdődött, hétvégére hazamehettek a birkózók, múlt hétfőn pedig vissza kellett volna menniük.

A döntés és a bejelentésének a módja is ledöbbentette a sportolókat. Összehívták őket hétfő délelőttre, ott azonnal közölték velük, hogy el vannak tiltva. A magyarázatukra nem voltak kiváncsiak a szövetségnél. Ezért kedden este a hat eltiltott birkózó közül öt közösen jelentkezett be egy Facebook élős videóban, hogy elmondják a saját verziójukat.

A szövetség közleménye meglehetősen gúnyosan azt írta egyikükről, hogy az apukája nem engedte el az edzőtáborba. Kiderült, hogy a 2017-ben a 125 kilósok között U-23-as világbajnoki bronzérmes Nagy Mihályról van szó.

Nagy Mihály

Nagy Mihály azt mondta, hogy tart a koronavírustól, miután a miskolci tábor első hetében jött a hír, hogy fertőzött lett egy olyan kötöttfogású, akivel birkózott. Szerették volna, ha ezek után letesztelik őket, de „ez süket fülekre talált”. Hétvégén hazament ő is, az apjával pedig úgy döntöttek, hogy nem megy vissza hétfőn a táborba. „Az édesapám idősebb, az édesanyám bölcsődében dolgozik, felelősségel tartozom feléjük is, mások felé is” - magyarázta Nagy. A döntésről szombaton értesítette a klubja vezetőjét, vasárnap pedig a válogatott edzőjének szólt. „Úgy gondoltam, hogy ez teljesen rendben van” - mondta a sportoló, aki szeretné, ha enyhülne a feszültség, és meghallgatnák őket.

Egy másik megbüntetett sportoló, Juhász Balázs azért nem tért vissza a második hétre Miskolcra, mert az egyetemen elkezdődött a regisztrációs időszak, ahol személyesen meg kellett jelennie. Nappalira jár az ELTE-re, pedagógia-pszichlógia szakra. Azt mondta, hogy hibázott, mert nem nézte meg előre a tanév menetrendjét, hallgatóitársai figyelmeztették hétvégén, hogy szeptember első hetében már fontos dolga lesz. Ezért csak hétvégén jelezte a szövetségi kapitánynak, Dvorák Lászlónak és a válogatott edzőjének, Bánkuti Zsoltnak, hogy kihagyja az edzőtábor második felét, és elküldte nekik a tanrendet is. Mindketten azt jelezték, hogy rendben.

Juhász Balázs (balra) és Veréb István

Szintén az elkezdődött iskolakezdéssel indokolta a távolmaradását Szurovszki Patrik. Azt mondta, hogy ugyan későn, csak vasárnap szólt, de akkor hivatalosan a szövetségi kapitánynak és az edzőnek is, hogy megkezdődött az iskolája. „Most derült ki, hogy a képzésen részt tudok venni” - mondta. Senki nem értesítette arról, hogy ebből eltiltás lesz, ezt a mértékű büntetést méltatlannak érzi, ahogy azt is, hogy nem védhették meg magukat.

Szurovszki Patrik

Lukács Botond volt az, aki lomtalanításra és vezetéstechnikai tanfolyamra hivatkozva maradt távol. Ezt - a tényleg viccesnek ható - indokot azzal magyarázta, hogy szombaton sikeres rutinvizsgát tett, lehetősége volt arra, hogy elmehessen kedden és szerdán forgalmi oktatásra. Csütörtökön és pénteken pedig azért kellett lomtalanítania, mert összeköltözik a barátnőjével. Ezt jelezte mailben a szövetségi kapitánynak és a válogatott edzőjének is, előbbi nem válaszolt, utóbbi felhívta, gratulált az összeköltözéshet, annyit mondott, hogy annak ellenére, hogy Pesten marad, még maradjon edzésben, mert két hét múlva magyar bajnokság lesz.



Lukács Botond

A videós bejelentkezést Veréb István világbajnoki bronzérmes, háromszoros Európa-bajnoki dobogós fogta össze. Ő kedden délután a lapunknak már elmondta a saját történetét. A miskolci első hét után fájt a térde, ezért a szövetség orvosával, valamint a szövetségi kapitánnyal, Dvorák Lászlóval és a válogatott edzőjével, Bánkuti Zsolttal egyeztetve Miskolc helyett orvoshoz ment múlt hétfőn. Másnap MR-vizsgálatot végeztek rajta, ennek eredményét csütörtökön kapta meg. Az eredményt továbbküldte a szövetségi kapitánynak, a szövetségi kapitánnyal és a válogatott edzőjével még telefonon is egyeztettek utána. Igazoltan volt távol, senki nem jelezte neki, hogy ebből bármi baj lenne, ezek után teljesen érthetetlennek nevezte az eltiltását.

A többeik nevében is azt mondta, hogy a koronavírus utáni újraindulása óta valamennyien ott voltak az összes edzőtáborban, Miskolcon is ott részt vettek az első héten, miközben vannak olyan birkózók, akik rendszeresen kihagyják a felkészüléseket, mégsem éri őket semmilyen retorzió.

Nem érti, miért nyilatkozta azt a szövetségi kapitány, hogy betelt a pohár, mert soha semmilyen figyelmeztetésük nem volt eddig. Túlzás lenne az mondani, hogy baráti viszonyban lenne a szövetségi kapitánnyal, de mindent megtett, amit kértek tőle.

Visszautasítja azt is, hogy tiszteletlenek lettek volna a szövetségi kapitánnyal. Azon a bejelentésen, amikor tájékoztatták őket az eltiltásról, valóban „a nem tetszésünknek adtunk hangot”, de az ember nyilván felháborodik, ha meghallgatás és elfogadható indok nélkül, rendes fegyelmi eljárást sem tartva eltiltják. Meg is alázták őket, amikor azt mondták nekik, „nektek itt a vége, lehet hazatarakarodni”. Veréb szerint elég sokat adtak a magyar birkózásnak, hogy ne ilyen stílusban beszéljenek velük.



„Az, hogy a 3. percben olyan megjegyezést kapunk Bacsa Péter alelnöktől, hogy lehet másik országot keresni, szabad világban élünk, ez egy vicc. Na ne már! 2015-ben az Európa-játékokon én vittem a magyar zászlót, most meg oda jutottunk, hogy Laci, dobd ki őket” - mondja a 2008 óta felnőtt válogatott Veréb.

Szerinte az egészben az a legfurcsább, hogy csütörötök beszélte a szövetségi kapitánnyal telefon a sérült térdéről, aki semmi jelét nem adta, hogy bármi gond lenne. Annyi megjegyezést mondott a szövetségi kapitány, hogy a tábort kihagyó többi sportolót figyelmeztetni fogják. De ami történt, az mindenkit lesokkolt.

Szerintük a szövetségben pletykák alapján azt gondolják, hogy fellázadtak az edzőtábor ellen, és ezért vettek rész a Körcsarnokban múlt hétfőn egy edzésen, ahelyett, hogy Miskolcon lettek volna. Szurovszki Patrik szerint valóban edzettek egyet azok, akik otthon maradtak, de ez szerinte nem lázadás volt, ahogy a szövetség megpróbálja beállítani. Fél kilenckor találkoztak, edzés után mindenki ment, hogy a napi teendőit intézze. „A birkózás olyan sporttág, amire nehéz egyedül edzeni. Nyilván beszélünk egymással, tudtuk, hogy ki nem tudott elmenni Miskolcra. Nem összehangolt lázadás volt ez, csak egy edzés azokkal, akik itthon maradtak” - mondta Szurovszki, aki azzal fejezte be, hogy „22 évesen azért edzzek, hogy birkózó lehessek, folytatni szeretném”.

Veréb is azt mondta, hogy szerencsétlen dolog, hogy ennyien nem mentek el az edzőtáborba, de nem volt összehangolva, mindenkinek megvolt rá az oka. „Pontosan tudjuk, hogy ki az az ember, ai ezt a szimparikus pletykát elindította, innen mindenki üdvözli, és minden jót kívánunk neki. Reméljük most ettől jobban alszik és szebb élete lesz” - közölte a rangidős Veréb. Szerinte ha meghallgatták volna őket, el tudták volna magyarázni, hogy szó sincs lázadásról. Ezért most abban bíznak, hogy Németh Szilárd elnök fogadja őket, és dokumentumokkal tudják bizonyítani az állításaikat.