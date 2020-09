Botrány van a birkózóknál, hat sportolót kizártak a válogatottból

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

A Magyar Birkózószövetség felfüggesztette hat szabadfogású versenyző, Veréb István, Mester Milán, Szurovszki Patrik, Lukács Botond, Juhász Balázs és a nehézsúlyú Nagy Mihály válogatott tagságát. A döntést a szövetség jelentette be a honlapján. Ezzel megfosztanák őket az olimpiai részvételtől.

Fotó: Magyar Birkózó Szövetség

Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója azzal indokolta a lépést, hogy „Huszonhat emberből tizenegy jelent meg a miskolci edzőtábor második hetén, elfogadhatatlan magyarázatok miatt. Még a saját egyesületük sem tudott arról, hogy nem vesznek részt a foglalkozáson”.

A közlemény idézi Dvorák László szabadfogású szövetségi kapitányt is, aki szerint a sportolókat a felé mutatott „tiszteletlenségük és a minősíthetetlen hozzáállásuk miatt” függesztették fel. „A most történtek csak az utolsó cseppek voltak a pohárban: rendszeresen véleményezték az edzésen zajló programot, több kérésemet semmisnek tekintették. Miskolcon a következő indokok miatt nem jelentek meg: iskolai beiratkozás, vezetéstechnikai tanfolyamon való részvétel, lomtalanítás, de volt olyan is, aki azzal érvelt, hogy nem ízlik neki a táborban felszolgált étel, sőt az egyik felnőtt birkózót elméletileg az édesapja nem engedte el az összetartásra. Túllépték a határt, tolerálhatatlanná vált a viselkedésük. A fiatalok, a junior- és kadetkorú versenyzők példaértékűen végzik a dolgukat, őket, a jövőt tartom szem előtt, azt, hogy a magyar szabadfogás sikeressé váljon. Elég volt abból, hogy a motivált gyerekek a hisztit látják az edzéseken. Nem ezt kell megtanulniuk, hanem azt a fajta mentalitást, amelynek segítségével jó birkózóvá válhatnak. Többször próbáltam jelezni, komolyabban kellene venni a sportot – mindhiába. A szóban forgó versenyzők elméletileg egy évig vannak felfüggesztve, de embere válogatja, kinél meddig tarthat ez. Ha valaki észhez tér és látom rajta, változni akar, akár fél év múlva visszatérhet, ellenkező esetben tizenkét hónapnál tovább is húzódhat a büntetés.”



Beszéltünk Veréb Istvánnal, aki a legnagyobb név a felfüggesztettek közül, világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnokságon is háromszor állt dobogón, legutóbb tavaly. (A szintén felfüggesztett Nagy Mihály is Európa-bajnoki bronzérmes.) Megdöbbentette őket a döntés, ami előtt meg sem hallgatták őket. Ő rendszeresen részt vesz az edzőtáborokban, készült az olimpiára, a mostani, kéthetes miskolci tábor első hetében is ott volt. A másodikról valóban többen hiányoztak különböző okok miatt. Veréb például orvosnál volt, mert fájt a térde. A sérülést jelezte a válogatott edzőjénél és a szövetségnél is, megbeszélték, hogy elmegy orvoshoz. Ez múlt hétfőn meg is történt, kedden elvégeztek egy MR-vizsgálatot, aminek az eredményét csütörtökön kapta meg. Ezt tovább is küldte a szövetségi kapitánynak, az edzővel is egyeztettek. Senki nem jelezte neki, hogy probléma lenne azzal, hogy nincs ott az edzőtáborban. Ennek ellenére felfüggesztették őt is úgy, hogy meg sem hallgatták a döntés előtt.

Veréb szerint valóban volt olyan, akinek az édesapja jelezte, hogy nem szeretné, ha a fia elmenne edzőtáborba a járvány idején. Ezért talán nem kellene eltiltani egy évre. (A sportágban már megjelent a vírus.)

A felfüggesztésről úgy értesítették őket, hogy az edzés előtt megjelent Bacsa Péter alelnök és Bácsi Péter szakmai igazgató, közölték a döntést, majd jelezték, hogy „fellebezni lehet, de nincs hova”. Erről a találkozóról írta azt a szövetség, hogy az a felfüggesztett sportolók „nagymértékű tiszteletlenséggel” fogadták Bacsa szavait, „gúnyos mosolyok és közbeszólások kísérték a mondandóját. A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy csupán egyvalakitől érkezett olyan visszajelzés, hogy megbánta a tettét.”

Veréb azt mondta, hogy meghallgatás és tárgyalás nélkül született ítélet, és ezt valóban nem fogadták jó szájízzel. A felfüggesztett birkózók között több olyan fiatal is van, akik korosztályos világversenyeken érmeket szereztek (Szurovszki Patrik 2018-ban junior Európa-bajnokságon ezüst, világbajnokságon bronzérmes volt, Mester Milán tavaly lett junior−vb-bronzérmes, Lukács Botond 2015-ben kadett Európa-bajnokságon szerzett bronzérmet), ha ez a döntés érvényben marad, azzal megtörik a pályafutásukat, a harmadik olimpiára készülő, 32 éves Verébét pedig alighanem lezárják, méltatlan körülmények között. „Még az is tisztességesebb lett volna, ha odaállnak elém, és azt mondják, hogy nem akarunk veled tovább dolgozni” - nyilatkozta Veréb. A háttérben szerinte az lehet, hogy őt a korábbi szövetségi kapitány emberének tartják, vele érte el a legjobb eredményeit.

Úgy mond le a szövetség 6 versenyzőről, hogy eleve kevés a szabadfogású birkózó, ezért honosítani is kezdtek. Ez annyira nem jött be, két honosított ukránról éppen a közelmúltban derült ki, hogy doppingoltak. Veréb szerint ebből nem lett olyan nagy ügy a szövetség, de abból botrányt csinálnak, ha valaki egészségügyi igazolással nem vesz részt az edzőtáborban. Veréb tudomása szerint Bánkuti Zsolt, a válogatott edzője maximálisan kiállt érte, ezt köszöni.

Az egyik, név nélkül nyilatkozó sportoló szerint a szövetségben pletykák alapján azt hiszik, hogy a tábort kihagyó birkózók fellázadtak. Ezt szerinte nem így van, bár valóban részt vettek múlt hétfőn egy közös edzésen. Ezen ott volt Veréb is, aki a térdét kimélve konditermes gyakorlatokat végzett.

A szövetség közleményében Bacsa Péter alelnökre hivatkozva ezt így írják le: „a szabadfogású válogatott magyar tagjai 2013 óta nem szereztek világbajnoki érmet vagy helyezést, azóta fokozatos, folyamatos és szemmel látható a romló morális csapatszellem és a szakmai színvonal csökkenése. Ezen nem segített a korábbi években itt dolgozó ukrán edző, Mihail Haracsura sem. E probléma orvoslására nevezte ki a szövetség a szakág szempontjából szintén érem nélkül, egy ötödik hellyel záródó (honosított versenyző révén) 2018-as budapesti vb után a Dvorák László, Bánkuti Zsolt edzőpárost, amelynek tagjai korábbi kiváló, világversenyes dobogós birkózók és bizonyított szakedzők. Ők azzal a megbízatással kezdték munkájukat, hogy állítsák vissza a válogatottság tekintélyét, növeljék az edzések intenzitását, és a kötöttfogású csapattal részben együtt készülve a fizikai képességeket is fejlesszék, mivel ezen a téren is nagy lemaradás volt tapasztalható. Bacsa Péter elmondása szerint azonban egy kisebb csoport különféle egyéni érdekektől vezérelve a kezdetektől szabotálta a munkát, mindenféle mondvacsinált indokkal nem volt partner ebben a megújulásban”.

A közlemény szerint „ennek a káros folyamatnak szabna gátat a mostani felfüggesztés: az érintett versenyzők egy évig nem tagjai a válogatott keretnek, a szövetség nem nevezi őket a nemzetközi és világversenyekre. A sportvezető úgy fogalmazott, mivel úgyis a gödör alján vagyunk ebben a szakágban, ezért a morális megújulás érdekében elkerülhetetlen volt e lépés megtétele.

A felfüggesztettek nevében Veréb azt mondta a lapunknak, hogy ki akarnak állni az igazukért. Ha Bacsa és Bácsi nem is hallgatta meg őket, reményei szerint sikerül egy találkozót összehozni Németh Szilárddal, a szövetség elnökével, hogy elmondhassák a saját verziójukat is.



A szövetség közelményében van egy meglepő elem is: a kevésbé eredményes szabadfogásúakra fordított pénzt inkább másra költik.

„A kötöttfogásúak és a nők a szövetség értékelése és az eredmények alapján is példamutatóan végzik a szakmai munkát és egy irányban tolják a szakág szekerét, a szabadfogás sajnos eddig is a leggyengébben teljesítő szakág volt. Az MBSZ-nek nem feladata a negatív hozzáállású, eredménytelen sportolók versenyeztetése, csak azért, mert hazánkban ők a legjobbak. Az eddig rájuk költött pénz sokkal jobban és hatékonyabban hasznosulhat a másik két szakágnál. Sokszor elhangzik a szabadfogásúak részéről, hogy kevesebb lehetőségük van, mint a többieknek, ehhez képest az elmúlt években jártak Japánban, Iránban, spanyol téli magaslati táborban, rengeteg szovjet utódállam edzőtáboraiban. Mindenki számára ellenőrizhető az MBSZ honlapjának üvegzseb oldalán, hogy a szabadfogásra költött pénz nem sokkal kevesebb, mint a kötöttfogásé, holott lényegesen kevesebben vannak, az eredményességük pedig nem is hasonlítható hozzájuk”.

Bacsa Péter alelnök szerint „szabadfogásban új alapokról fogja újjáépíteni a csapatot a Dvorák, Bánkuti edzőpáros – akik irányába továbbra is százszázalékos a bizalom –, vannak tehetséges és még romlatlan fiatal (junior, kadet) versenyzők, az ő lelkesedésükre és munkabírásukra fognak építeni, felhasználva a honosított orosz versenyzők tapasztalatait és az általuk megnyílt kaukázusi edzéslehetőségeket”.

Pletykák szerint ez jelentheti azt is, hogy újabb honosított sportolókkal tölthetik fel a válogatott keretet.

Veréb szerint a felfüggesztésük lehet az utolsó szög a szabadfogású birkózás koporsójában.