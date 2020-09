Nem fogadták el az interszex olimpiai bajnok fellebbezését, hogy ne kelljen gyógyszereket szednie

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

Nem fogadta el a kétszeres olimpiai bajnok rövidtávfutó, Caster Semenya fellebbezését a svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság, amit azért nyújtott be, mert tavaly májusban pert vesztett a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) ellen. Semenya már az eredeti perben is azt a döntést támadta, ami az interszex atléták versenyeken való részvételét korlátozza.

Az interszex emberek versenyzéséről szóló vita még a 2016-os riói olimpián indult, amikor többen csalásnak nevezték, hogy az interszex Semenya úgy tudta megszerezni a második helyet, hogy az interszexekre jellemzően több tesztoszteront termel a teste, ami nagyobb teljesítményt tesz lehetővé. Sok kritikus hang szerint az interszex nők nem is versenyezhetnének a női mezőnyben.

Erre a vitára az IAAF és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy

női versenyszámokban csak olyan atléták indulhatnak, akiknek a tesztoszteronszintje egy bizonyos szint alatt van.

Eszerint az atlétanők csak abban az esetben indulhatnak női versenyeken 400 és 1600 méter közötti távokon, ha gyógyszeres hormonkezeléssel egy bizonyos határérték, konkrétan 5 nmol/liter alá csökkentik a tesztoszteron- vagy férfihormon-szintjüket.

Semenya szerint azonban az IAAF rendelkezése diszkriminatív, nem méltányos és egészségügyi kockázatot jelent a gyógyszerszedésre kötelezetteknél.

Semenya a korlátozás miatt a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordult (CAS), akik viszont 2019 májusában egy ítéletben kimondták, hogy bár nekik is több komoly fenntartásuk volt az IAAF rendelkezésével kapcsolatban és azt konkrétan ők is diszkriminatívnak tartják, szerintük ugyanakkor bizonyos indokolt esetekben a diszkrimináció is elfogadható, ha az igazolható és jogos okból történik, illetve ha arányos.

Az afrikai sportolónő emiatt fellebbezett, de most ezt is elutasították.

„Nagyon csalódott vagyok az ítélet miatt, de nem fogom engedni, hogy az atlétikai világ drogokkal tömjön és ne engedje, hogy az legyek, aki vagyok” - nyilatkozta Semenya a CNN-nek.

Azt mondja, hogy továbbra is küzdeni fog a nők jogaiért a pályán belül és kívül egyaránt, amíg el nem éri, hogy úgy sportolhassanak, ahogy születtek. (CNN)