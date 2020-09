L. Simon az SZFE-ügyről: Ez nonszensz

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

„Fogadjuk el, hogy az egyetem vezetői maguk előtt tolják élő pajzsként a diákokat”- mondta az SZFE-ügyről az ATV Egyenes Beszéd című műsorában L. Simon László országgyűlési képviselő, a parlament kulturális bizottságának alelnöke és a Fidesz korábbi, kultúráért felelős államtitkára. A képviselő szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem működésében időszerű volt már a reform, és szerint ezt az egyetem több vezetője is elismerte.

L. Simon szerint az ügyben politikai vita zajlik, kár is jogi érveket puffogtatni, hiszen az Országgyűlés törvényt alkotott arról, hogy több, más egyetemmel együtt az SZFE is alapítványi fenntartásba került, és az alapítvány vezetőit a kormány nevezi ki. A képviselő azt nem tartotta fontosnak, hogy az egyetemfoglaló diákok szerint az alapítvány kuratóriuma nem legitim, mert abba egyetlen, az egyetem által javasolt személy sem került be.

L. Simon azt mondta, nagy felelőtlenség az egyetem vezetőitől, hogy egy héttel elhalasztották a tanév elkezdését, holott vannak diákok, akik tanulni szeretnének, ráadásul nem is a kormány kérte arra az SZFE vezetőségét, hogy mondjanak le, mindenki taníthatott volna tovább a saját osztályában.

„Milyen vitakultúra az, hogy odaállunk az ajtóba, azt mondjuk, hogy be nem engedünk senkit, tárgyalni nem tárgyalunk senkivel, miközben a másikat vádoljuk meg azzal, hogy nem akar tárgyalni, és megzsaroljuk a kormányt, hogy hívja vissza a kuratóriumot?! Ez nonszensz” - mondta L. Simon arról, hogy az egyetem vezetői nem mentek el a rektori konferencia egyeztetésére, ahová egyébként Vidnyánszky Attila, a kuratórium elnöke sem ment el.

A képviselő szerint az sem furcsa, hogy az Állami Számvevőszék éppen most adott ki jelentést az SZFE működésének visszásságairól, hiszen egy ilyen jelentés évekig készül. L. Simon nem lát kivetnivalót abban sem, hogy a jelentés épp most jelent meg, szerinte elképzelhetetlen, hogy politikai megrendelés állna a dolog hátterében.