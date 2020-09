Gulyás végre elmondta a kormány álláspontját a Navalnij-ügyről

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Eddig nem volt ismert a kormány álláspontja az orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij ügyében. Navalnijt a novicsok nevű anyaggal mérgezték meg Oroszországban, és most már mind a német, mind az amerikai kormány részéről nyíltan beszélnek arról, hogy a merénylet mögött felsejlik az orosz titkosszolgálat.

Tegnap a buapesti orosz nagykövetségnél magyar ellenzéki képviselők sürgették a magyar kormányt, hogy „gyáva sunnyogás helyett a legmagasabb szinten hozza nyilvánosságra az álláspontját”.

Megkérdeztük ma Gulyás Gergelyt a kormányinfón, hogy mi a magyar álláspont. A miniszter azt válaszolta, hogy „örülünk, ha az Európai Uniónak van közös álláspontja, és nyilván ha a németek mondanak valamit amögött bizonyítékok is állnak. Minden olyan, az emberi egészség, különösen a szabad politikai véleménynyilvánítás elleni lépést elítélünk, ami ilyen eszközökkel valósul meg, bárki is tette”.

Megkérdeztük azt is, hogy miért maradt ki a magyar nagykövet abból a fehéroroszországi szolidaritási akcióból, amiben 17 diplomata igyekezett megakadályozni, hogy Szvetlana Alekszijevics Nobel-díjas írót is elhurcolják a hatóságok. A tiltakozók között volt három V4-es ország diplomatája is. Gulyás azt válaszolta a távolmaradásra vonatkozó kérdésre, hogy megkérdezi a nagykövetet.