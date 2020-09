Bár Gulyás Gergely azt állította, hogy a kormány nem épít gátat a Hajógyári-szigeten, erről nem készült kormányhatározat és a projekt előkészítése tovább folyik

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Úgy tűnik, hogy a kormány és Gulyás Gergely megtévesztették a közvéleményt a Hajógyári szigeten tervezett gátépítés ügyében és a kormány a nyilvános bejelentéssel szemben egyáltalán nem tett le arról, hogy a szigetet a pótolhatatlan ártéri erdő jelentős részének kivágása árán árvízvédelmi gáttal vegye körbe.

A 444 információi szerint ugyanis - ellentétben a Gulyás Gergely által a július 30-ai Kormányinfón elmondottakkal - a kormány egyáltalán nem tett le a gátépítésről, a projektet nem fújták le és erről azóta sem hoztak semmiféle határozatot. A hatalmas környezetpusztítással járó projekt szeptember 24-én kaphatja meg a környetvédelmi engedélyt.

A kormány július végén a széleskörű lakossági és önkormányzati tiltakozás hatására foglalkozott az Óbudai szigettel. A sztori előzménye az volt, hogy a kormány még 2019-ben hozott egy határozatot arról, hogy kiépítik a sziget árvízvédelmét. Öt különböző lehetséges megoldást vizsgáltak és végül azt a verziót dolgozták ki részletesen, ami a teljes sziget körbegátazásával jár.

Ez azért nem volt magától értetődő, mert a sziget két, élesen eltérő részre oszlik: a déli, Árpád híd felőli, állami tulajdonban lévő vége tele van megvédendő épületekkel, illetve új építkezésekre is készültek itt. A jóval nagyobb, északi, döntően önkormányzati és fővárosi tulajdonban lévő fele viszont egy olyan park, ahol nem lakik senki, nincsenek nagyobb épületek, így azt elvileg felesleges gátakkal védeni. Annál is inkább, mert a gátépítés miatt 10 méteres sávban teljesen kiirtanák a sziget egyik különlegességét jelentő, rengeteg állatnak és növénynek otthont nyújtó városközepi ártéri erdősávot és a mostani természetes partot terméskő kövezéssel váltanák le.

Az északi fertály gátakkal való megvédését logikusan csak az indokolhatja, ha vagy az állam tervez oda valamilyen nagy építkezést - ezt kategorikusan cáfolták - vagy ott területet birtokló, Albatrosz Kft. nevű magáncég telkeit akarják értékesebbé tenni közpénzből, hatalmas környezetpusztítás árán.

A terv annyira megmagyarázhatalan volt, hogy a Főváros, és az érintett, ellenzéki vezetésű óbudai önkormányzat mellett Bús Balázs, a kerület volt fideszes polgármestere is élesen ellenezte azt, sőt hivatali ideje vége felé a gyakorlatban akadályozta is a projekt elkezdését. De több környezetvédő, kutyás és más civil szervezet is tiltakozott az erdőirtás ellen.

Gulyás ezek után azt jelentette be a kabinet nevében, hogy

a kormány felhagy minden, a szigetre tervezett projekttel. (Maga a kormany.hu így fogalmazott: "a kormány döntött arról, hogy a Hajógyári-szigeten semmilyen beruházást nem támogatnak"

de az elkezdett árvzvédelmi tervezés azért be fog fejeződni.

A 444 több forrásból megerősített információja szerint nem az történt, amit a bejelentésben kész tényként közöltek. A kormány ugyanis csak arról döntött ténylegesen, kormányhatározat formájában, hogy a nagy projekt egyik elemeként a sziget déli részére tervezett kajak-kenu centrumot nem itt, hanem a Velencei-tavon építik meg.

Az egész árvizvédelmi projektet, benne a körgáttal és az erdőíirtással azonban nem vonták vissza, arról nem született semmiféle kormányhatározat.

Gulyás bejelentésének az a része viszont igaznak bizonyult, hogy a projekt tervezési szakasza tovább folytatódott. Az ezzel megbízott, állami tulajdonú vízügyi cég most is dolgozik a terveken, a következő fázis a környezetvédelmi engedély megadása, aminek végső hivatalos határideje szeptember 24. Ezt az ügyben ügyféli jogállásban résztvevő WWF Magyarország is megerősítette a 444-nek.

Az egész projekt gazdája a kormányon belül a Belügyminisztérium. Megkérdeztem őket, hogy mire utal, hogy a valóságban nem született kormányhatározat a projekt lefújásáról, illetve azt is, hogy mit terveznek a szigettel. Ők azonban eddig nem voltak hajlandók válaszolni, még arra a kérdésre sem, hogy terveznek-e egyáltalán választ adni.

Update: A WWF online petíciót is indított az ügyben, amit itt lehet megnézni.