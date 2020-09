Blikk: Milliókat is lehet keresni a másodosztályban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Blikk információi szerint a magyar másodosztály két leggazdagabb csapatánál, a Vasasnál és a DVSC-nél átlagosan egymillió forintot keresnek a labdarúgók.

A Debrecennél 10 ezer euró, azaz 3,65 millió forint a fizetési plafon. A városi önkormányzat által nemrégiben átvett klub a lap szerint ennyiért igazolhatta Dzsudzsák Balázst is, aki azt nyilatkozta, hogy nem a pénz motiválta, hogy visszatérjen régi klubjába, mert máshol jobban is kereshetett volna (a játékos az utóbbi években az Emirátusokban játszott). A Blikk szerint a Debrecennél Korhut Mihály és Varga József is 3,6 millió körül keres havonta.

A Vasasnál a lap szerint ennél is magasabb bérek is vannak, Radó András 7,3 milliót, Otigba Kenneth 6 milliót, Pátkai Máté 4,5 milliót kereshet, egy háttérben meghúzódó, tőkeerős szponzornak köszönhetően.

A másodosztály legszegényebb klubjainál a legjobbak is csak félmilliót kaphatnak. (Blikk)