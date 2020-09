Kiskunhalason hamarosan megnyithatják a mobil járványkórházat, Győrben leállhat a betegfelvétel

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Pár napja a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház igazgatója beszélt arról, hogy egyre több orvos és ápoló esik ki a rendszerükből, és hamarosan eljöhet a pillanat, amikor már nem tudnak több beteget felvenni.

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház igazgatója pedig úgy látja, hogy nemsokára meg kell nyitniuk a tavasszal megépített mobil járványkórházat, ahová már máshonnan kell egészségügyi dolgozókat vezényelni.

Tamás László János, a győri kórház főigazgatója az egyik helyi csatornának beszélt arról, hogy a mostani járványhelyzetben az ellátandó feladat 3-4-szerese a tavaszi legrosszabb napoknak. „Miközben tavasszal egyharmadával, időnként 25 százalékkal kevesebb volt a fekvőbeteg ellátásunk és a járóbeteg megfeleződött, szabad kapacitásaink lettek, most teljes üzemben kell egy járványügyi ellátórendszert működtetni mintegy 100 effektív ággyal” - jegyezte meg az igazgató. Ráadásul most 5 megye intenzív ellátását kell elvégezniük, ezért néhány napon belül a 6 covidos ágyukat 30-ra kell fejleszteniük.

Beszélt arról is, hogy az intenzíves ágyak csaknem tele vannak, a COVID-osztályukon majdnem 60 százalékos a kihasználtság. „Valószínűleg egyszer csak lesz egy pillanat, amikor meg kell állnunk. Ez nagyon hamar elkövetkezhet a hétvégén vagy a jövő hét elején, mert most már a dolgozóink között is nagyon sokan vannak karanténban” - mondta. A dolgozók egy része azért került karanténba, mert a gyerekük iskolájában pozitív vagy gyanús eset volt. „A civil életben elszenvedett megfertőződések is megtizdelik az ellátórendszerünket” - tette hozzá. Azt mondta, hogy csak csütörtökön 6 orvos és legalább 10 egészségügyi szakdolgozó került karanténba, de egyikük sem a kórházban kapta el.

Az igazgató szerint a 30 internzív ágy működtetéséhez 15-17 szakorvosra és 70-80 szakápolóra lenne szükségük, mármint ennyit kellene a kórházukba rendelni máshonnan. Ugyanakkor arra számít, hogy további internzíves orvosok esnek ki a rendszerből koronavírus-fertőzés miatt. „Hogy mikor jön el az a pillanak, amikor nem tudunk több beteget felvenni, azt ez fogja meghatározni, hogy hányan vagyunk” - mondta.



Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház igazgatója csütörtökön arról beszélt, hogy jelenleg 84 ágy áll rendelkezésre a koronavírusus betegek ellátására a járványkórházon belül. Ezt a kórház jelenlegi szakemberei el tudják látni. De szerinte a járványügyi dinamika azt mutatja, hogy nemsokára meg kell nyitni a mobil járványkórházat. Erről még egyeztetnek a hatóságokkal, de ide már vezényelt dolgozókat várnak.