1500 forintos COVID gyorstesztek kerülnek nemsokára piacra világszerte

Egy globális kezdeményezésnek köszönhetően két cég is elkezdhet hamarosan terjeszteni olcsó antigén teszteket világszerte, amelyekkel milliók engedhetik majd meg maguknak, hogy teszteljék magukat - írja a Guardian. Az Access to Covid tools nevű kezdeményezést az Európai Bizottság, a WHO, a Gates Foundation és a francia kormány indította még márciusban olyan tesztek kifejlesztésére, amelyek megbízhatóak, de olcsóbbak és gyorsabban mutatnak eredményt, mint a leginkább megbízhatónak tartott, de nagyon eszközigényes, ezért drága PCR teszt.

A kezdeményezésen keresztül két cég is előállt ilyen tesztekkel. A koreai SD BioSensor vállalat tesztjét már engedélyezte is a WHO, az amerikai Abbott tesztje pedig várhatóan megkapja a szükséges engedélyeket.

Mindkét teszt 15-30 perc alatt ad eredményt és nagyjából 5 dollárba, vagyis mai árfolyamon kicsit több, mint 1500 forintba kerül. Mindkét termék egy terhességi tesztre hasonlít, amelyen két kék sáv jelenik meg, ha ha a minta pozitív. A leolvasást egészségügyi dolgozók végzik majd, de az eredmény kimutatásához nincs szükség eszközökre.

A két cég azt is vállalta, hogy 120 millió tesztet szegényebb országokban tesz majd elérhetővé.. Ezzel biztosítani lehet, hogy a gazdagabb államok ne kapkodják el a teszteket a szegényebbek elől. De gazdagabb országok is rendeltek már komolyabb készleteket, a német kormány például 20 millió gyorstesztre adott le rendelést.