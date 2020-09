Vidnyánszky bemutatta az SZFE új rektorhelyetteseit

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Novák Emil filmrendező lesz a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) általános rektorhelyettese, Zalán János színész, producer pedig oktatási rektorhelyettesként dolgozik csütörtöktől - jelentette be Vidnyánszky Attila, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke az MTI tudósítása szerint. Az egyetem eddigi vezetésének felmondási ideje szerdán jár le.

Vidnyánszky az M5 műsorban elmondta: a kuratórium kedden Szarka Gábor személyében új kancellárt nevezett ki, őt azonban a hallgatók nem engedték be az egyetemre. A hallgatói önkormányzat továbbra is illegitimnek tekinti a kuratórium működését, döntéseit nem fogadja el. (Szerdán arról írtunk, az új kancellár azzal fenyeget, hogy nem utal fizetést, ha nem engedik be az egyetemre.)

Vidnyánszky szerint a kuratórium jogszerűen működik, az egyetemen pedig egy szűk kisebbség az, amelyik ennyire elzárkózik és hatással van a többségre. A diákok a kuratóriumi elnök szerint politika eszközeivé váltak, a baloldal pedig reménysugárként tekint az SZFE-n kialakult helyzetre. Azt mondta: a hallgatók azt kockáztatják, hogy érvénytelenné válik ez a félév.

„Fájó lesz a kijózanodás” - mondta arról, amikor a hallgatók majd „azzal szembesülnek, hogy elment egy hónap”. A kuratórium elnöke szerint az egyetemen csütörtökön kezdődő sztrájk jogszerűtlen és reméli, hogy a bíróság is így dönt. Arról beszélt, hogy jelenleg válsághelyzetről van szó, intézkedéseik - például Szarka Gábor kancellári kinevezése - a válságot próbálják megoldani. A két új rektorhelyettes feladata lesz átlátni, hogy mennyire és hogyan tér el a működés a szabályszerűtől - mondta.

„Elszántan beleállunk az új campus megépítésébe” - mondta Vidnyánszky Attila, hozzátéve: az új kancellár, Szarka Gábor a közszolgálati egyetem campusának igazgatója volt, ingatlanfejlesztéssel foglalkozott, ő a megfelelő ember azokra a célokra, amelyeket kitűztek maguk elé. (Szarka ugyanakkor ezredes is, a honvédelmi miniszter korábbi kabinetfőnöke.)

Mindent el fognak követni, hogy normalizálódjon a helyzet, mondta. Ha nem megy az egyetemen, akkor más helyszínen indítják be az oktatást, de reménykedik abban, hogy az elkövetkező napokban sikerül az álláspontjaikat közelíteni. A jövő héten leülnek tárgyalni, szeretnének egyeztetni az egyetem filmes és színházi részén dolgozókkal. „Elsejétől teljes egészében mi irányítjuk az egyetemet. Muszáj, hogy szót értsünk” - mondta.



Arról, hogy félreállna-e, Vidnyánszky Attila azt mondta: sok támogatást kap és úgy gondolja, hogy ezt végig kell csinálnia. (MTI)