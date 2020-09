Az SZFE új kancellárja azzal fenyeget, hogy nem utal fizetést, ha nem engedik be az egyetemre

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Ez az utolsó napja a Színház- és Filmművészeti Egyetem lemondott vezetésének, este fél 9-kor búcsúztatják őket a hallgatók a lezárt Vas utcai épület előtt. 30 napja egy drámai sajtótájékoztatón jelentették be a távozásukat, miután a Vidnyánszky Attila által vezetett kuratórium elvonta szinte az összes fontos jogkörüket. Szintén ma este az egyetemi autonómiáért virrasztanak az Egyetem téren, ahova őrlánggal érkeznek a hallgatók, és átadják a fáklyákat más egyetemek képviselőinek „egy performansz keretén belül”.

Holnaptól pedig sztrájkba lépnek az oktatók, akik az elmúlt 7 nap tárgyalásai során nem jutottak dűlőre a kuratóriummal, annak ügyvédje nem is jött el, csak az első két alkalomra, és ígérete ellenére írásos reakciót sem küldött, mondta a 444-nek a sztrájkbizottság tagja, Csató Kata mesteroktató.

Csató Kata Fotó: Éder Vera/SZFE

Követeléseik a következők:

Garantálják az alkotás, az oktatás és az egyetem szabadságát!

Állítsák vissza a szenátus modellváltás előtti jogköreit!

Az egyetem belső működését önrendelkező, demokratikus úton, a szenátuson keresztül az egyetemi közösség határozhassa meg!

Az egyetem rektorát, intézetvezetőit, osztályvezetőit demokratikus úton, a szenátusi képviseleten keresztül az egyetemi közösség választhassa meg!

Garantálják, hogy nem csökkentik az egyetem pénzügyi forrásait!

Csató pontos számokat még nem tudott mondani, mert alakul a lista, de az oktatók több mint fele jelezte már a sztrájkban való részvételét. Elmondása szerint bent lesznek az intézményben holnaptól is, de tanítás helyett őrt állnak majd a tetőn és az ablakokban, vagy kint lesznek a folyosókon. Péntektől beszélgetéseket is szerveznek, többek között a modellváltás miatt távozó oktatókkal, külsős véleményformálókkal, de elméleti előadások is lesznek - ezeket streamelni akarják. Holnaptól az egyetem Facebook-oldalát is átveheti a kuratórium, erre is gondolva hoztak létre egy Független Szabad Egyetem nevű oldalt.

Mivel Vidnyánszky tegnap lecserélte a kancellárt, ezért már vele, Szarka Gáborral kellene tárgyalniuk, hiszen a sztrájk mint nyomásgyakorló eszköz része a folyamatos tárgyalás. Holnapra meg is invitálták az új kancellárt és a kuratóriumot egy online megbeszélésre, hogy például tisztázzák a személy- és vagyonvédelem biztosításának részleteit.

Szarka Gábor, a tisztképzés rendszerének korszerűsítésével, a honvédelmi neveléssel és a honvédség humánstratégiájával összefüggő feladatok irányítása, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületében a honvédelmi miniszter képviseletének ellátása érdekében kinevezett miniszteri biztos munkatársaival beszélget 2013. január 28-án Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az új kancellár, Szarka Gábor ezredes katonásan kezdte meg működését: tegnap az egyetem parkolóján keresztül indított rohamot, de a hallgatók feltartóztatták a bejáratnál. A HÖK reggeli közleménye hangsúlyozza, hogy a szeptember 1-én kikiáltott követeléseihez tartják magukat: „a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatósága a kuratóriumot és annak döntéseit illegitimnek tekinti, így az általuk újonnan kinevezett kancellárt nem ismeri el. Az elfoglalt épületbe továbbra is csak az egyetem polgárait engedik be.” Mint írják, továbbra is a minisztérium megkeresését várják, kizárólag az ő delegáltjukkal hajlandók tárgyalni: „Amíg az egyetem autonómiáját nem garantálja az alapítói jogok törvényes gyakorlója, az Innovációs- és Technológiai Minisztérium, addig a blokádot fenntartják.”

Csató Kata elmondása szerint azonban mára a kancellár újabb hadműveletbe kezdett: találkozóra hívta az egyetem középvezetőit, és közölte velük, hogy

ha nem jöhet be az egyetemre, akkor nem ír alá semmit, nem lesznek fizetések sem.

Csató arról nem beszélt, kik vettek részt ezen a találkozón, de más forrásból úgy tudjuk, hogy nem oktatók, hanem az egyetem egyéb beosztású dolgozói. Szarka elképzelése szerint nekik kellene meggyőzniük a hallgatókat, hogy adják fel a pozícióikat. A hallgatók e percekben is arról tartanak fórumot, hogyan reagáljanak erre a fenyegetésre.

Szarka holnaptól veszi át az SZFE gazdasági vezetését, addig nem akar nyilatkozni.