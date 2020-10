Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Nem mindennapi városi jelenségnek örülhetnek a Danubius Nemzeti Evezős Egylet sportolói, ugyanis egy hód költözött a margitszigeti úszóházuk alá.

Egy olvasónk küldte be az evezős egylet videóját, amin az látszik, hogy a hód a gyerektömegtől egyáltalán nem zavartatva magát úszkál a stég körül. Olvasónk szerint a hód az evezős úszóház alá betorlódott uszadékfák közé költözött be, de a part szélére is gyakran kilátogat.