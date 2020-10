Trump azt írta, hogy a koronavírus nem olyan halálos, mint az influenza, a Facebook letörölte a posztját

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Donald Trumpról hamar kiderült, hogy saját megfertőződése után sem fogja komolyabban venni a csak az USA-ban kétszázezer áldozatot követelő koronavírus-járványt.

Az amerikai elnök pénteken került kórházba, miután egy nappal korábban kiderült, hogy pozitív a tesztje. Hétvégén ellentmondásos nyilatkozatok születtek arról, hogy Trump jól van-e, vagy kritikus az állapota. Vasárnap már terepjáróból integetett híveinek a koronavírusos elnök, hétfőn pedig visszatért a Fehér Házba, ahol a kamerák előtt levette a maszkját, és így vonult vissza az épületbe, annak ellenére, hogy még biztosan fertőz, bent pedig mások is tartózkodtak.

A Twitterre is újra a tőle megszokott vehemenciával posztol, pár órája például ezt:

"Jön az influenzaszezon! Minden évben rengeteg, néha akár 100 000-nél is több ember hal meg az influenza miatt, a vakcina ellenére is. Lezárjuk emiatt az országunkat? Nem, megtanultunk együtt élni vele, ugyanúgy, ahogy megtanulunk együtt élni a koronavírussal is, ami a legtöbb ember körében sokkal kevésbé halálos!!!"

A Twitter rögtön elrejtette az üzenetét, mielőtt elolvashatnánk a posztot, az alábbi szövegen kell átkattintanunk:

Ez a tweet megsértette a Twitter téves és potenciálisan veszélyes COVID-19 információkat tartalmazó szabályzatát. Azonban a Twitter úgy döntött, hogy a nyilvánosság érdeke, hogy a tweet elérhető maradjon.

A Facebook viszont nem csak figyelmeztetés mögé rejtette, hanem törölte is a posztot. „Eltávolítjuk azokat a posztokat, amik téves információt tartalmaznak a Covid-19 súlyosságával kapcsolatban, ezért most ezt a posztot is töröltük” - mondta a Facebook képviselője a BBC-nek.

Az új koronavírus pontos halálozási rátájára nincsen adat, viszont az biztos, hogy sokkal magasabb - akár tízszerese -, mint az influenza halálozási rátája. Arról nem is beszélve, hogy nem ismerjük még teljesen a túlélők visszamaradó kórképeit sem, beszámolók alapján egészen súlyos egészségkárosodással kell élnie rengeteg koronavíruson átesett betegnek.