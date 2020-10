Új intézetet alapít Magyarországon a CEU, de Bécset sem hagyják ott

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A EU Bírósága világos üzenetet küldött, letették a garast az EU alapértékei és az akadémiai szabadság mellett - többek közt erről beszélt Michael Ignatieff, a CEU rektora keddi sajtótájékoztatóján, melyen az Európai Unió Bíróságának friss döntését kommentálték az egyetem vezetői. A Bíróság döntése értelmében az úgynevezett lex CEU, ami 2017-es megalkotása után megnehezítette a CEU budapesti működését, ellentétes az EU-s joggal, emiatt meg kell semmisíteni.

Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora beszél az egyetem sajtótájékoztatóján a CEU épületében Budapesten 2017. május 30-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

„A bírósági döntés lehetőséget biztosít arra, hogy a Budapesten működő campus továbbra is Magyarország felsőoktatásának fontos része maradjon” - mondta a rektor. Az egyetem vezetői bejelentették azt is, hogy a megmaradt budapesti campuson egy új egyetemi intézetet is nyitnak, a CEU Demokrácia Intézetet, ami a demokráciát fogja kutatni, és tovább viszi az egyetem bizonyos programjai, például a Bibó István Szabadegyetem munkáját.

Fotó: CEU

Kiderült az is, hogy a CEU-nak sok terve van Magyarországon, szeretnék fenntartani és erősíteni az együttműködést a magyar felsőoktatás résztvevőivel, de idő kell ahhoz, hogy mint közösség, eldönthessék, pontosan mit csinálnak majd Budapesten. Fontos, hogy Bécset továbbra is otthonuknak tekintik, hiszen az osztrák társadalom és a bécsiek is nagy örömmel fogadták őket. A mostani bírósági döntés a CEU szabadságát állította vissza ahhoz, hogy egyáltalán ezen gondolkozhasson. Az mindenképp felmerül, hogy akár bővítik is majd a jövőben a budapesti képzési tevékenységüket, de az ezzel kapcsolatos tervezést egyelőre a koronavírus is akadályozza, emiatt ugyanis az osztrák-magyar határ is nehezen átjárható ezekben a hónapokban

A sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy 200 millió euróba került Bécsbe költözés, de egyelőre nem gondolkodtak azon, hogy a magyar államtól anyagi kárpótlást követeljenek.

Varga Judit

A BBC kérdésére válaszolva Ignatieff válaszolt Varga Judit igazságügyminiszternek is, aki szerint az Európai Bíróság kettős mércét alkalmazott, és elfogadhatatlan a döntésük, de azt a kormány „a magyarok érdekeinek megfelelően fogja végrehajtani”. A rektor szerint a bírósági döntés üzenete tiszta, és jogi szempontból nincs értelme Varga szavainak, azaz, hogy a döntést a magyarok érdekeinek megfelelően fogják végrehajtani. „Nem akarunk harcot kezdeni. A lex CEU nem alkalmazható Magyarországon, és pont.”