Trump egyik legbefolyásosabb tanácsadója is koronavírusos lett

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Egyre bővül azoknak a listája, akik Donald Trump közelében elkapták a koronavírust. A legújabb név ezen a listán Stephen Miller, Trump politikai tanácsadója és beszédírója, aki öt nap házi karantén után kedden jelentette be, hogy pozitív lett a tesztje. Miller szinte állandóan kapcsolatban van az elnökkel, ő készítette fel az elnököt az első, botrányosra sikerült elnökjelölti vitára is, és együtt utazott Trumppal az elnöki különgéppel a vitára Cleveland-be.

A 35 éves Miller az elnök egyik legbefolyásosabb, aki sokak szerint Trump legszélsőségesebb javaslatainak az ötletgazdája, tőle származik például az ötlet, hogy bizonyos muszlim országokból senki ne utazhasson be az Egyesült Államokba és hogy a déli határon válasszák el az illegális határátkelőket a gyerekeiktől, vagy hogy demokraták választókörzeteibe deportálják a határon elfogott bevándorlókat.

Miller családjában már több koronavírusos is volt, a felesége, Katie Miller, aki egyben Mike Pence alelnök szóvivője, még májusban átesett a betegségen. Nagy valószínűséggel a koronavírus okozta Miller 97 éves nagyanyjának a halálát is, bár ezt az elnök tanácsadója tagadta.

A múlt héten derült ki, hogy Donald Trump és felesége, Melania Trump is elkapta a koronavírust, az elnököt október 3-án kórházba is szállították, két nap múlva viszont visszatért a Fehér Házba. Rajtuk kívül még számos, az elnök stábjában dolgozó vagy az elnökkel szoros kapcsolatot tartó embernek lett pozitív tesztje. Köztük Kayleigh McEnany elnöki szóvivő, Hope Hicks, Kellyane Conway volt tanácsadó, Chris Cristie, New Jersey volt kormányzója és az elnök kampánytanácsadója, Bill Stepien kampánymenedzser valamint számos republikánus szenátor és katonai vezető is, akik a Fehér Házban tanácskoztak az elnökkel vagy stábjával. (BBC)