„Lesz olyan 2000-2500 cigány, akik elmennek szavazni, de sajnos nem rám”

A vasárnapi borsodi időközin az összellenzéki támogatással induló Bíró László és a fideszes Koncz Zsófia a legesélyesebb jelöltek, de rajtuk kívül is vannak indulók.

A független Tóth Ádámmal, a Demokrata Párt jelöltjeként induló Sóváriné Bukta Erikával és a szintén független Váradi Gáborral a 24.hu riportere beszélgetett ebben a cikkben.

Mi Váradival készítettünk interjút, aki a miskolci cigány kisebbségi önkormányzat tagja és az Országos Roma önkormányzatba is bekerült, most mégis úgy érezte, el kell indulnia az időközin, szerinte ugyanis sem Koncz, sem Bíró nem képviseli sem a szegények, sem a cigányok érdekeit.

Ezen a választáson a legtöbb az ellenzéki párt megegyezett, és ugyanazt a jelöltet, Bíró Lászlót támogatják. Önt kritizálják azért, hogy az indulásával szavazatokat vesz el az ellenzéktől, és a Fideszt segíti?

Nem először hallom, hogy valakitől elveszünk valamit, ami amúgy nem is az övé. Egy választáson mindenkinek a lehetősége megvan arra, hogy programot hirdessen és megmérettesse magát. Nem gondolom, hogy bárkitől bármit elvennék. Egy dolgot látok, hogy az elmúlt időszakban mind a jobb- mind a baloldal szinte csak olyan intézkedéseket hozott, amik az általam képviselni kívánt közösséget nem érintették. Így állt elő az a mostani helyzet, hogy ebben a választókerületben is bizonyos településeken 18. századi körülmények uralkodnak. Az elmúlt évtizedekben ebben nem történt változás, ez tényekkel bizonyítható.

Amikor 18. századi körülményekről beszél, azok alatt mit ért pontosan?

Hát például, hogy utat, azt még az életben nem láttak ott az emberek. A házak elképesztő állapotban vannak, van 500 gyerek, de egy játszótér nincs a környéken. A megfelelő körülmények a megfelelő lehetőségek hiányoznak az ilyen településen élők számára.

Váradi Gábor Fotó: Halász Júlia

Milyen eredményre számít a választáson?

Nem könnyű ezt megjósolni, mert nagyon komoly megfélemlítés van. Láttuk a videókat a Facebookon, amik szerint a települési polgármesterek elkezdtek kőkeményen beavatkozni a választásba, és videókon kérik a lakosokat arra, hogy szavazzanak Koncz Zsófiára. Ezen kívül több cigány embert felhívtak, és közmunkával vagy máshogy fenyegették őket, hogy Koncz Zsófiára szavazzanak.

Amikor úgy döntött, hogy elindul, milyen célokat tűzött ki maga elé?

Az én számomra ez a választás azért fontos, mert ha jól szerepelünk, akkor van esély arra, hogy leülnek velünk tárgyalni. A mostani egyeztetésekből pont a cigány közösséget hagyták ki, holott ebben a térségben elég tetemes a számuk a választásra jogosultak között. 20-25 százaléknyi cigány szavazó van ebben a körzetben, ehhez képest senki velünk le nem ült egyeztetni. A másik indokom az indulásra az volt, hogy azt gondoltam, majd így az üzeneteim továbbítására lesz majd megfelelő felület. Azt gondoltam, hogy ha valamelyik jelöltet behívják az ATV-be, akkor majd behívnak engem is, hátha én is tudok mondani valamit. Akár azokról a településekről, amiken, ahogy mondtam, 18. századi körülmények uralkodnak, hogy hogy lehetne ezeket a körülményeket felszámolni, és mit kellene tenni az itt élők érdekében. Ezeket az üzeneteket szerettem volna ebben a kampányban közvetíteni a többség felé, és afelé a képviselő felé, akit majd ezen a választáson megválasztanak. Azt hittem, hogy lesz egy vita is a jelöltek között, amin legalább beszélgetni tudunk a térség problémáiról. De semmi ilyesmi nem volt.

Úgy érzi, hogy a helyi cigányság érdekeit sem Bíró László, sem Koncz Zsófia nem tudja képviselni?

Tudná, de nem fogja. Eddig se tették. Nem véletlenül beszélek ezekről a problémákról. Az elég határozottan látszik, hogy a szegényekről lemondott a mostani kormányzat. Akinek van, annak még több lesz, akinek nincs, annak nem lesz semmije. Ezen kellene változtatni. Azt látjuk, hogy Koncz Zsófia nem a legélesebb kés a fiókban, nagy valószínűséggel nem ő lesz az, aki a magyar szegénységpolitika terén perdöntő átalakulásokat fog majd elindítani.

És Bíró Lászlóról mi a véleménye?

Hát azért, ha valaki antiszemita, rasszista megnyilvánulásokat tesz, ahogy Bíró László tett két éve, azt a cigány közösségen belül itt nehezen felejtik el. Itt láttak már grasszálni Magyar Gárdistákat, volt áldozata a cigánygyilkosságoknak, ez az ideológia, ami ezt az egészet körüllengi, a választókerületben élő cigányok szemében nem túl előnyös.

Fotó: Halász Júlia

Szombat reggel a szerencsi piacon itt volt több jelölt is, de önt nem láttuk. Vagy ön elsősorban cigány szegregátumokban kampányol?

Nem, itt voltam én is Szerencsen, csak pár sarokkal arrébb. Nem akartam idejönni, konfrontálódni, az olyan művi lett volna. Bár akkor legalább végre találkoztam volna a két esélyes jelölttel. Ebben az országban van kb. 3 millió, szegénységben élő ember. Ebből 2-2,5 millió nem cigány. A szegénység enyhítésére irányuló programunk nagyobb részben szól a nem cigányoknak, mint a cigányoknak. Az Országos Roma Önkormányzat képviselőjeként persze van ilyen identitásom, de azért természetesen magyar identitásom is van, a leszakadókon identitástól függetlenül igyekszem segíteni.

Mikor Koncz Ferenc vagy Mengyi Roland volt a helyi képviselő, ők mennyire foglalkoztak ezekkel az ügyekkel?

Azt lehet látni, hogy nagyon sok roma ember van a környéken, aki szimpatizált velük, meg szimpatizál ma is. Én hiányolom belőlük, hogy ezekkel a problémákkal azért ők sem foglalkoztak.

Ezek szerint a Fidesznek vannak cigány támogatói. Bíró Lászlónak is vannak?

Biztos van egy-kettő. Az látszik, hogy a Koncz Zsófiát nagyobb cigány közösség támogatja, azt gondolom, elsősorban a polgármesterek felől érkező megfélemlítés miatt. Lesz is egy 2000-2500 cigány, akik el fognak menni és szavaznak. Sajnos nem rám, hanem Koncz Zsófiára. Kicsit sajnálom is őt, hogy ebbe a helyzetbe belekeverték, hiszen még ki sem tudta heverni az édesapja halálát, még meg sem tudta gyászolni, mégis mosolyognia kell a plakátokon, mintha mi sem történt volna.