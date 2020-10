Szlovákiában visszatér az idősek bevásárlási sávja

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Nem lesz karácsonyi vásár a Vörösmarty téren

Szlovákiában elkezdtek komolyabban szigorítani

Kínában 5 nap alatt letesztelnek egy 9 milliós várost

Járványügyi hírlevél október 12-én.

Egyre többen vannak kórházban

A napi hazai számok közül a legfigyelemreméltóbb adat a kórházba került koronás betegek számának további ütemes emelkedése, egy nap alatt 166 kerültek be, összesen már 1418-an szorulnak kórházi kezelésre, ami messze meghaladja a tavaszi rekordot. 14 új áldozata is van a járványnak.

Mégis érdemes lenne tünetmeneteseket is tesztelni

Müller Cecília országos tiszti főorvos mai „sajtótájékoztatójából” talán azt a mondatot érdemes kiemelni, hogy a vírus a tünetek megjelenése előtt 48 órával már fertőzhet. És érdemes párba állítani például az Emmi hétvégi kijelentésével, miszerint azért értelmetlen a tanárok tesztelése, mert az a pillanatnyi állapotot mutatja meg. Rusvai Miklós virológus már ekkor jelezte, hogy a teszteléssel csökkenteni lehetne a fertőzöttek számát, ha kiszűrik a tünetmentes betegeket. De erre lehet jutni Müller Cecília kijelentéséből is.



Nem a járvány, hanem a tesztelési kapacitás érte el a plafont

Érdekes interjút adott a Portfoliónak Oroszi Beatrix epidemiológus, aki tagja a kormánynak szakmai anyagokat készítő egyik csapatnak. Szerinte óriási tévedés lenne azt a következtetést levonni a 800-1200 közötti napi esetszámokból, hogy elérte a csúcsot a járvány második hulláma. Egyszerűen arról van szó, hogy Magyarországon jelenleg nem lehet többet tesztelni, ezért nem magasabbak a számok.

A kormány inkább a számokkal kezdett el bűvészkedni a tesztek növelése helyett

Nemcsak Oroszi, hanem több szakértő is jelezte már a napokban, hogy komoly problémákat okoz, ha nem növelik meg azonnal és radikálisan a tesztek számát. Ez szóba került a Parlamentben is, de államtitkárok inkább az ellenzékkel foglalkoztak, és nyakatekert számításokkal és erős csúsztatásokkal támasztották alá, hogy minden teljesen rendben van a magyar tesztelési rendszerben.

Kínában egy komplett milliós várost tesztelnek le öt nap alatt

Mert tizenkét koronavírusos esetet azonosítottak a helyi kórházban.

Elmarad a karácsonyi vásár a Vörösmarty téren

De mindenkit arra biztatnak majd, hogy magyar iparművészeti termékeket vásároljanak karácsonyra, ezzel támogatva a járvány miatt nehéz helyzetbe került kézműveseket.



Koronavírusos dolgozókat szűrtek ki az egyik fővárosi idősotthonban

Keveset tudni arról, hogy az idősotthonokban milyen a járványhelyzet. A Fővárosi Önkormányzat most azt jelentette be, hogy 11 lakó és 2 dolgozó koronavírustesztje lett pozitív a Baross Utcai Idősek Otthona Csokonai utcai telephelyén. A fővárosi önkormányzat szeptember közepe óta kéthetente szűri az idősotthonok dolgozóit.

Szlovákiában bezártak a középiskolák

Mától további értesítésig otthon tanulnak a szlovák középiskolások. (Itthon az oktatási államtitkár azt mondta, hogy a jelenlegi védekezés elegendő a magyar iskolákban, az október 23-án kezdődő több, mint egy hetes őszi tanítási szünet is alkalmas arra, hogy "kisöprődjék" a vírus a fertőzött iskolákból.) Szlovákiában keddtől gyülekezési tilalmat is bevezetnek, legfeljebb hat ember tartózkodhat egyszerre egy helyen. Csütörtöktől kötelező lesz a szájmaszk a kültéren is, az éttermek belső terét bezárják, ahogy a fitnesz- és wellnessközpontokat, élményfürdőket, szaunákat és az aquaparkokat is. És visszatér a 65 év felettiek bevásárlási idősávja is, 9 órától 11 óráig.

Rómában kezdenek megtelni a járványkórházak, kijelölt szállodákba viszik át a betegek egy részét

Azokat, akiknek nincs szükségük lélegeztetőre - írja az MTI. Olaszországi felmérések szerint az utóbbi hetek megbetegedéseinek hetvenhét százaléka családon belül, esküvőkön, születésnapi zsúrokon történt. Ezért a szájmaszk kötelező utcai használata mellett előrébb hoznák a vendéglátóhelyek esti bezárását, korlátoznák a házibulikat és családi ünnepségeket és az amatőr sporttevékenységet is.

A pápai testőrség 4 tagja is koronavírusos lett

Ennek ellenére a 83 éves, fél tüdővel élő pápa nem viselt maszkot most sem, amikor vendéget fogadott.

A briteknél háromfokozatú készültségre állnak át

Boris Johnson kormányfő szerint a teljes zárlat és a vírus szabadjára engedése között kell megtalálni az utat. Ezért szerdától a szabályozás úgy néz majd ki, hogy ahol nem olyan súlyos a járvány, ott maradnak a mostani szabályok. Az eggyel magas készültségi foknál zárt terekben, akár magánlakásokban is tilos lesz a nem egy háztartásban lévők találkozása. Szabadtéren hat fő lesz a maximum. A nagyon magas készültségi foknál bezárnak a pubok és bárok, erre készülnek most Liverpoolban és környékén.

A horvátoknál előzetes engedélyt kell kérni az 50 főnél nagyobb rendezvények megtartásához

Ide tartoznak a művészeti, kulturális és a sportesemények mellett az esküvők, temetések, vallási szertartások és kiállítások is. A kérvényt a megyei polgári védelmi szervezetek bírálják el.



Ha Kínában tartanak fogva kémkedés vádjával, akkor fogalmad sincs arról, hogy kint járvány van

De amikor megtudod, akkor egy zombiapokalipszis-film jut eszedbe.

A járvány áldozatai:

Ezrével hívják haza a londoni bankok a mediterrán villáikból távdolgozó munkatársaikat.