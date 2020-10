Kétszer annyian haltak meg koronavírusban ezen a héten, mint a tavaszi legrosszabb hét nap alatt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Heti összefoglalót készítettünk az operatív törzs naponta kiadott jelentéseiből, hogy áttekinthetőbbek legyenek a járvány folyamatai.

Amitől tartottak a szakemberek, bekövetkezett. Augusztus utolsó hetében kezdett el emelkedni a fertőzöttek száma, főleg a fiatalok körében. Azon a héten mindössze egy koronavírusos beteg halt meg, de már akkor jelezte több szakértő, hogy a floridai modell alapján 4-5 héttel később emelkedhet a halottak száma is. Ezen a héten már 188 áldozata volt a járványnak. Ez kétszer annyi, mint a tavaszi legrosszabb héten.

Miután a kórházban lévők száma egy hét alatt 1252-ről 1712-re nőtt, lélegeztetőn pedig jelenleg 179-en vannak (egy hete 138-an voltak), nem lehet arra számítani, hogy ez volt a járvány csúcsa.

Világosan látszik az is, hogy hiába sürgetik a szakemberek a tesztek számának azonnali és radikális emelését, a vizsgálati kapacitás elérte a plafont. A hatósági ár bevezetése előtt végezték a legtöbb vizsgálatot, majd több magánlabor kiszállt. Így valóban 70 ezer lehet a tesztkapacitás felső határa, amiről Oroszi Beatrix is beszélt.

A behatárolt mennyiségű tesztek alapján már tényleg semmit nem árul el a járványhelyzetről, hogy éppen mennyi új fertőzöttet jelentenek naponta. Mégis van arra utaló jel, hogy romlik a helyzet, folyamatosan nő ugyanis az elvégzett vizsgálatokon belül a pozitív tesztek aránya. Amikor a héten messze a legtöbb tesztről számoltak be (szombaton 12 971 vizsgálatot adtak hozzá az addigiakhoz), a nagy merítésben is majdnem 14 százalék volt a pozitív tesztek aránya. Vagyis nagyon sok olyan fertőzött lehet, aki egyszerűen nem kerül be a statisztikába, mert le sem tesztelik. A WHO ajánlása az, hogy 5 százalék fölé ne menjen a pozitív tesztek aránya, mert akkor nincs kontroll alatt a járvány a kevés vizsgálat miatt.

Bár a napi új fertőzöttek száma már nem az az adat, amire érdemes alapozni, ha a valós járványhelyzetre vagyunk kíváncsiak, azért legyen meg ez is. 1537-tel több új fertőzött lett, mint az előző héten. Ez a szám egészen biztosan magasabb lenne, ha akárcsak a WHO ajánlásának a megfelelve több tesztet végeznénk.