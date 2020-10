Elzárták az egyik tantermet az SZFE hallgatói elől

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Hétfő reggel a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) egyik osztályát nem engedték be a Szentkirályi utcai épületében található tantermükbe, írja az ATV. Az üzemeltetés munkatársai Szarka Gábor pénteki határozatára hivatkozva nem adták ki a látványtervezők termének kulcsát, amivel a kancellár előre hozta az őszi szünetet.

Az egyetem oktatói és hallgató vitatják ennek az intézkedésnek a jogszerűségét, pénteken a bíróságon is megtámadták a határozatot, aminek eleve halasztó hatálya van. Arra hivatkoznak, hogy a Munka Törvénykönyve szerint a szabadság kiadásását a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell a munkavállalóval. Ezért jelenleg is zajlok az oktatás az egyetemen.

Bár az SZFE hallgatói pénteken több helyiséget is elfoglaltak, amikhez kulcsaik is vannak, de a látványterem pont nem tartozik ezek közé, ezért most nem tudtak bemenni. Mivel ebben a teremben spaciális eszközök is vannak, így nem tudják akárhova áttenni az órát. Úgy tudjuk, az egyetem tv stúdiójában sem tudják megtartani az órákat, mert a kancellár határozatára hivatkozva a technikai személyzet sem megy be az órákra.