35 millió uniós támogatást kaptak gyerektáborra, pompáskodó rendezvényházat építettek

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az alig több mint ezer lelket számláló Biriben néhány éve kinőtt a földből egy kúriának nevezett épület, ami a kissé csiricsáré, ám értelmetlen Le Til nevet viseli. Az instaluxust és pompát sugárzó hely egyre népszerűbb esküvői helyszín, olyannyira, hogy már több influenszer is itt mondta ki a boldogító igent, és vezetői, akik magukat megálmodóknak nevezik, tavaly novemberben már az esküvői szakma egyik rangos díját is megkapták. Az év esküvői helyszínének választott Le Til Kúria neve ismerős lehet a szórakoztató műsorok nézőinek is, itt tartották az X-Faktor egyik válogatóját, de azok is biztos láttak már itt készült fotókat, akik szívesen nézegetik kicsit vagy közepesen ismert emberek instáját. Na meg azok is, akik valamiért a térség legbefolyásosabb fideszes politikusainak Facebook-oldalát követik.





Luxus Szabolcsban

Kicsit idegenül is fest a high life, a parkolóban sorakozó sok tízmilliós autók és a kúria vezetője fején virító Dior-napszemüveg éppen itt, Biriben, az ország egyik kimondottan hátrányos helyzetű, súlyos munkanélküliséggel küzdő térségében, a Dél-Nyírségben.

A kúriát honlapjukon Kelet-Magyarország egyik legimpozánsabb rendezvény-helyszíneként hirdetik, ahol vállalják esküvők mellett céges és privát bulik, konferenciák, workshopok, csapatépítő tréningek, szakmai bemutatók lebonyolítását is.

„Vidéki meghittség és idill, pompás fényűzés és luxus, romantikus kültéri kápolna, modern elegancia és hipszteri játékosság egyaránt jellemzik a mesés Le Til Kúria monumentális épületének és varázslatos kertjének egyedi miliőjét”

- írják magukról.

Az épület annak ellenére kapott helyi védettséget, ami alapvetően csak a helyi örökség részének tekinthető épületeknek jár, hogy csak 2015-ben épült. Ezt az önkormányzat így magyarázza: „A főépület telepítése a hasonló vidéki kúriák, kis kastélyok elhelyezését veszi át. Az utcaképet így a fehérre festett téglakerítés (zöld növényzettel futtatott betétekkel) határozza meg a mögötte megbúvó – a felújított korábbi fő- (lakó) épület – kiszolgáló épülettel együtt. Ez így harmóniát sugároz és felkelti az érkezők figyelmét. Az épületek korszerű anyaghasználata jó példa arra, hogy a hagyományos településképben miképpen érvényesíthetők a mai építészeti törekvések”.

A védettség azt jelenti, a Le Til kúria csak akkor bontható el - akár részben is -, ha védettségét megszüntetik.

Buli a kúriában, a képen balra Szálku István, Biri önkormányzati képviselője, a kúria egyik "megálmodója". Fotó: Szálku István/Instagram

Helyi forrásaink szerint a kúriában folyamatosan zakatol a bulivonat, luxusautók váltják egymást a tágas parkolóban, az influenszereken és B-listás celebeken kívül gyakori vendégek a környékbeli fideszes politikusok is. De nem is akkora titok ez: a pompázatos kiskastély honlapján, közösségi oldalain is folyamatosan kérkedik a magas élettel, ami a Le Tilben folyik.

Bár a honlapon is arról írnak, a főépület emeletén elhelyezkedő hálótermekben 19 főt kényelmesen el tudnak helyezni (plusz a kétfős „elnöki lakosztály”), arról sehol nem olvasható semmi, hol, hogyan mikor alszanak itt azok a gyerekek, akik oktatásra, továbbképzésre vagy cserediákként érkeznek a faluba. Ezeket a hálószobákat egyébként magunk is megnézhetjük az RTL már említett videójában.

A hangzatos nevű Le Til Kúria még az önkormányzat 2015-ös közleménye szerint is azzal a fő céllal épült, hogy abban 30 férőhelyes ifjúsági szálláshelyet alakítsanak ki, ahol „egész évben lehetőség nyílik a diákok, szervezett csoportok és egyéni látogatók (csereprogramban résztvevő diákok, képzésre érkezők) kulturált elszállásolására, illetve egyéb rendezvények megtartására”.

„A Kúria jóval több, mint egy csodás esküvői helyszín. Számunkra a nagy nap tökéletessége: a precíz szervezés, gyönyörű kivitelezés, minden apró mozaik tökéletes egymáshoz illesztése egy könnyed, fesztelen és örökké emlékezetes élménnyé formálva. A Le Til Kúria a párok által elképzelt álomesküvő maga.”



2015-ben sajtóközlemény is megjelent a kúriáról az önkormányzat honlapján. Fotó: Biri.hu

Erre kértek és kaptak is 35 millió forint európai uniós támogatást 2013-ban. Az építésre kötött vállalkozási szerződés „Gyermek- és ifjúsági tábor létrehozása Biri Községben” projektcímen futott.

A Le Til Kúria rendezvényeit bonyolító cég tulajdonosa helyi források szerint egy helyi nő, aki a valóságban főleg az esküvők után mosogat, az ingatlant azonban a Közös Kincs Nonprofit Kft. vette meg, melynek tulajdonosa Szálku István, a rendezvényhelyszín egyik - ahogy ő fogalmaz - „megálmodója”.

Szálku István a polgármester fia, ő maga is önkormányzati képviselő.

A polgármester meg a fia

Birit 2009 óta a fideszes Almási Katalin vezeti. A települést jókora adóssággal vette át, amit ujjongó újságcikkek beszámolói alapján példás szorgalommal ledolgozott. Igaz, az Állami Számvevőszék később számtalan szabálytalanságot talált a folyamatban.

Almási Katalin pedagógus, iskolaigazgató, a Birin és a környező településeken Dankó Pista néven működő bölcsőde, óvoda, iskolák, szakképző és felnőttképző intézmények vezetője. Ezek fenntartója a Közös Kincs Közhasznú Nonprofit Kft, melyet Almási társaival évekkel ezelőtt vásárolt meg, és amelyben jelenleg a fia, Szálku István az ügyvezető. A nonprofit vállalkozásba ömlik a pénz, de nemcsak a központi költségvetésből, hanem a térségi pályázatokat is rendre a Közös Kincs nyeri meg.

Szálku István a Le Til Kúriában. Fotó: Szálku István/Instagram

Almási munkáját több kitüntetéssel ismerték már el. 2012-ben Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a szegény sorsú gyermekek elhivatott nevelése, gondozása érdekében végzett munkájáért adta át a Magyar Vidékért Díjat, 2017-ben pedig Balog Zoltántól vehette át az Apáczai Csere János-díjat.

Az iskola működésével kapcsolatban azonban többször is merültek már fel aggályok. Az Állami Számvevőszék 2017-es jelentése szerint a Közös Kincs a központi költségvetésből kapott támogatásoknak nem a teljes összegét adta át az iskoláknak, ezeknek az összegeknek a felhasználásáról nem vezettek megfelelő nyilvántartást. A szakmai munka értékelése sem a jogszabályok szerint folyt.

Ennek ellenére a Dankó Pista intézményekbe továbbra is rengeteg pénz érkezik. Legutóbb bölcsődebővítésre kaptak - egyébként reális - 114 milliót, az építtető egy nem sokkal korábban alakult cég volt, ami a jelek szerint mást nem is nagyon csinált se előtte, se utána.

Biri hat másik településsel konzorciumban elnyert egy félmilliárdos pályázatot is, melynek célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítése volt. Ezt a pénzt a beszámoló szerint arra költötték az elmúlt három év során, hogy a Cérnaklub és a Művészklub számára szereztek be eszközöket, egészségnapot, illetve képzéseket és tréningeket tartottak. Ebből finanszírozták a szüreti felvonulást és a majálist is.

Simon Miklós térségi képviselő a kúriánál. Fotó: Simon Miklós/Facebook

Az eredetileg ifjúsági szálláshelynek épült Le Til Kúria olyannyira befogad minden rendezvényt, hogy tartottak már itt képviselő-testületi ülést is. (Máskor meg a szintén a család tulajdonában lévő helyi bisztróban).

Almási és fia nem is titkolják, hogy örömmel fogadják a fideszes politikusokat, ők maguk és a képviselők is szívesen raknak fel képeket közösségi oldalaikra, melyeken a fehér épület előtt pózolnak. Az esküvőket szervező Le Til Art Kft. fő tevékenysége egyébként a közösségi, társadalmi tevékenység, és egészen 2020 májusáig közhasznú nonprofit vállalkozásként működött.

Miközben a kúriában pörögnek a bulik, Biri vezetése remekül hozza a fideszes, keresztény-konzervatív vonalat. Idén nyáron Trianonról is megemlékeztek, bizarr módon egy hordóban gyújtott őrlánggal. Almási Katalin és fia két évvel ezelőtt meghatottan beszéltek róla, mekkora öröm számukra, hogy Biri végre idősbarát település lett, az önkormányzati lap pedig lapszámról lapszámra felmondja a kormányzati propagandát.

Almási Katalin polgármester Szijjártó Péterrel közösen ad át. Fotó: Simon Miklós/Facebook

Az ügyben kerestük a polgármestert, aki a kúria rendezvényszervezőjéhez irányított, és Szálku Istvánt is. Ő azt mondta, szoktak gyerekeket táboroztatni, és különben is egy kifutott pályázatról van szó. Szerettük volna tudni, hogy mikor, milyen turnusokban, honnan érkeznek a Le Til Kúriába a gyerekek, azt ígérte, emailben küldi el válaszait és a beszámolókat, de az általunk megadott határidőig ez nem történt meg. Amennyiben válaszol, cikkünket frissítjük.