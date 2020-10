Dörgedelmes levelet írt a dunaújvárosi kórház főigazgatója, miután néhány beosztottja a Facebookon tiltakozott az új egészségügyi törvény ellen

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A „Free Eü” szlogent azok használják, akik tiltakoznak a Parlamenten villámgyorsan keresztülvert, látszólag béremelést nyújtó, de számos egyéb intézkedést is tartalmazó egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény miatt.

Az orvosok jelentős részének sem tetszik az új szabályozás, ami lényegében megtiltja a másodállásokat és szükség esetén átvezényelhetővé teszi őket akár hosszabb időre is. És tiltakoznak miatta a szakdolgozók is, akiket ugyanúgy érint az akár kétéves átvezényelhetőség és a másodállás korlátozása, de ők még a cserébe járó béremelésből is kimaradnak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara erről szóló petícióját már 18 ezren írták alá, hétfő éjfélig gyűjtik az aláírásokat, amiket a héten adnak át az Országgyűlésnek.

A „Free Eü” mozgalom ugyanakkor nem tetszik a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház főigazgatójának, Mészáros Lajosnak. Október 16-án írt egy levelet az osztályvezető főorvosoknak és főnővéreknek, amiben emlékeztet arra, hogy az intézmény október 5-e óta kijelölt covidos kórház, ami „rendkívül megterheli az ellátó kapacitásainkat, elsősorban humán erőforrásainkat”.

A felháborodást kiváltó törvényt ugyan október 6-án el is fogadták, Mészáros szerint kormányzati szinten zajlik a részletszabályok kidolgozása, az érdekképviseletek bevonásával. (A törvény elfogadása után egy héttel, október 13-án egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszter Kincses Gyulával, a Magyar Orvosi Kamara elnökével, akinek azt ígérte, hogy a kormány megvizsgálja az orvosok panaszait a rohamtempóban elfogadott egészségügyi törvénymódosításról.)

„Mint manapság szinte minden, úgy ez a helyzet is átpolitizálódik és megpróbálnak ebből politikai tőkét kovácsolni egyesek. Ilyen helyzetben méltatlannak tartom dolgozóink politikai megnyilvánulásait a közösségi oldalakon. A «Free Eü» feliratú profilkép módosításokra gondolok elsősorban”

- írja a főigazgató.

Azzal folytatja, hogy megkéri a főorvosokat és a főnővéreket, hogy hívják fel a beosztottjaik figyelmét arra, hogy „pillanatnyilag az egységes erőfeszítés időszakát éljük, szakmai munkánk politika független, állami közalkalmazottakhoz méltatlannak tartom politikai feszültséget gerjeszteni ezzel kapcsolatban, a közösségi médiában”.

Megkérdeztük a kórház igazgatóját, hogy

miért tartotta fontosnak, hogy felhívást intézzen a főorvosokhoz és főnővérekhez,

mit vár el tőlük, ha a beosztott munkatársak mégis átállítják a profilképüket,

jár-e szankció emiatt,

és nem gondolja-e, hogy ezzel korlátozza a szólás és véleménynyilvánítás szabadságát?

Amint megjönnek a válaszok, megosztjuk azokat.