Az ujgur internálótáborokba is beszállító kínai cégtől rendelt hőkamerákat az EU

A koronavírus elleni védekezés érdekében több EU-s intézmény, köztük az Európai Parlament és az Európai Bizottság is a kínai Hikvision hőkameráit használja a belépők testhőmérsékletének mérésére, a DW azonban kedden délután arról írt, hogy a Hikvision a kínai Hszincsiang tartományban lévő ujgur átnevelőtáborokhoz is szállít a muszlim rabok megfigyeléséhez használt eszközöket. A Hikvision a világ vezető megfigyelésieszköz-ellátójaként reklámozza magát, és van egy európai leányvállalata is Hollandiában, ami annak ellenére nem került semmilyen EU-s szankció hatálya alá, hogy felszerelést szállít az ujgur internálótáborokhoz is.

Donald Trump amerikai elnök részben éppen az ujgur táborokkal kapcsolatos aggályok miatt tette feketelistára a Hikvision termékeit az Egyesült Államokban még tavaly októberben, igaz, az a lépés Trump nagyszabású, kínai technológiai cégek ellen indított hadjáratának részeként is kezelhető.

A DW szerint a Hikvision érintettsége az ujgurokkal szembeni kínai elnyomásban eddig sem volt titok, mégis ezzel a céggel szerződött az EU több központi intézménye. A Hikvision a DW kérdéseire elmondta, hogy nagyon komolyan veszik az emberi jogok biztosítását, és dolgoznak azon, hogy eloszlassák a céggel kapcsolatos félreértéseket. Az ujgurokkal kapcsolatos konkrét kérdésekre azonban a cég nem válaszolt. (DW)