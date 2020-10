Egykori brit sofőrjei perlik az Ubert, mert szerintük egy algoritmus rúgta ki őket

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Az Uber egykori sofőrjei azt állítják, hogy egy algoritmus bocsátotta el őket a vállalattól. A brit sofőrök egy csoportja ezért egy holland bírósághoz fordult, mivel ott tárolja az Uber az adatait, és azt akarják elérni, hogy a bíróság bírálja felül az algoritmus döntését.

A BBC cikke idéz olyan jogi szakértőket, akik szerint ez lehet a legjelentősebb kereset, amikor a GDPR-ként ismertté vált uniós adatkezelési szabályok 22-es paragrafusa kerül témakánt a bíróság elé. Ez a paragrafus mondja ki, hogy mindenki „jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené”.

Ugyanakkor az Uber azt közölte a BBC-vel, hogy a sofőrök felhasználói fiókját csak azután deaktiválták, hogy az ezzel kapcsolatos értékelést emberek is megvizsgálták.

Az Uber-sofőröket összefogó App Drivers & Couriers Union (ADCU) adta be a keresetet, és elmondásuk szerint 2018 óta több mint ezer esetben találkoztak azzal, hogy az Uber sofőrjeit tévesen vádolta meg a vállalat rendszere csalással vagy visszaéléssel, és jogi fellebbezés lehetősége nélkül felfüggesztette a felhasználói fiókjukat. A sofőrök enélkül nem tudnak új fuvarokat felvenni, így elesnek a bevételeiktől.

Ráadásul az ADCU főtitkára, James Farrar elmondása szerint Londonban egy fuvarcég csak akkor rúghat ki valakit, ha erről értesítik a tömegközlekedést felügyelő Transport for Londont is, ekkor pedig a sofőröknek kell jelentkezniük a hatóságnál, 14 napon belül megindokolva, hogy miért nem követtek el szabálysértést és miért ne vonják be az engedélyüket. Csakhogy az Uber által felfüggesztett sofőrök sokszor lehetetlen helyzetbe kerülnek, mivel a vállalat semmilyen indokot nem közöl a felfüggesztett sofőrökkel.

Farrar elmondása szerint ha pedig a TfL további információkat kér az Ubertől, az amerikai vállalat ezt visszautasítja, mivel szerintük az adatok átadása veszélyeztetné az Uber biztonsági rendszerét. Az ADCU közleménye szerint az általuk képviselt sofőrök közül eggyel sem fordult elő, hogy az Uber a rendőrséget is értesítette volna a fiókok felfüggesztése után.

A lapnak nyilatkozott egy korábbi sofőr, aki elmondta, hogy két éven át fuvarozott utasokat az Uber rendszerét használva, 4,94-es értékelése volt, de hirtelen mégis felfüggesztették a fiókját, bármiféle előzetes figyelmeztetés nélkül. Amikor betelefonált a központba, közölték vele, hogy azért, mert csalást követett el. A rákövetkező másfél évben több mint 50 alkalommal próbálta meg felvenni a kapcsolatot az Uberrel, hogy megtudja, mit követett el, de nem árulták el neki. Volt, hogy azt ígérték neki, hogy majd visszahívják a válasszal, de ez soha nem történt meg.

A sofőröket képviselő holland ügyvéd, Anton Ekkor elmondása szerint pontosan lehet tudni, hogy az Uber a világon mindenhol használ algoritmusokat arra, hogy csalást elkövető sofőrökre vadásszanak, és ezek fiókját felfüggesszék. Ekker szerint ha automatizált döntéshozatal történt, akkor a GDPR-szabályok értelmében az érintetteknek kéne legyen lehetőségük a fellebbezésre, ami ebben az esetben nyilván nem történt meg.

Ekker elmondása szerint világszerte több ezer beszámolót látott már, ahol sofőrök arra panaszkodtak, hogy indoklás nélkül, csalásra hivatkozva függesztették fel a hozzáférésüket. A holland kereset jogi szakértők pedig precedenst is teremthet Európában.