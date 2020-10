Tiltott adatszerzés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség, miután az Átlátszó drónnal repült be Mészáros Lőrinc bicskei birtoka fölé

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Az Átlátszó ír arról, hogy munkatársukat, Horn Gabriellát tanúként idézte be a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya. A meghallgatás során derült ki, hogy tiltott adatszerzés bűntette miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettes ellen, ezután pedig Hornt azokról a drónfelvételekről kérdezték, melyeken Mészáros Lőrinc bicskei birtokán látható harcjárműveket lehetett látni.

Az Átlátszó idén májusban közölt drónnal készített felvételeket a bicskei birtokról. Az Erőmű-tó környéke korábban a helyiek kedvelt kiránduló- és horgászhelye volt, de 2014-ben Mészáros felvásárolta a területet, és azóta nem lehetett ide csak úgy besétálni. A lap akkor azért repült be drónnal a birtok fölé, mert a Magyar Hang nem sokkal korábban arról írt Hadházy Ákos képviselő légifelvételei alapján, hogy harcjárművek is vannak a külvilágtól elzárt területen. A két járművet látni is lehetett az Átlátszó videóján is: az egyik egy BRDM2-2 típusú kétéltű csapatszállító jármű volt, míg a másikat nem lehetett felismerni, mert ponyvával volt letakarva.

A lap cikke szerint a rendőrség munkatársa arra volt kíváncsi, hogy Horn milyen körülmények között írta meg a cikket, és hogy annak szerinte mi volt a hírértéke. Arról is kérdezték, hogy ki készítette a drónfelvételt és ki engedélyezte

az Átlátszónál a cikk publikálását.

A tiltott adatszerzés bűntettét akár három évnyi is börtönnel szankcionálhatják, ugyanakkor az Átlátszó ügyvédje, Tóth Balázs szerint a drónfelvétellel kapcsolatban ez fel se merülhet, hiszen ez nem titkos, rejtett eszközzel történt megfigyelést takar.

„Ráadásul egy kúriai döntés szerint a technikai eszközzel való megfigyelésen személyek mozgásának, magatartásának, szóbeli megnyilvánulásainak, illetve azok hiányának az érzékszervekkel való huzamosabb ideig tartó észlelését értjük. Végezetül a felvétel készítésére nem magántitok jogosulatlan megismerése céljából került sor, hanem arról kívántunk megbizonyosodni, hogy a politikai hatalomhoz ezer szállal köthető Mészáros Lőrinc rezidenciájánál valóban parkoltak-e harci járművek. Ennek hírértékét elég nehéz kétségbe vonni” – írja az Átlátszó.